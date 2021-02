La visite de Taoiseach à Washington pour la Saint Patrick est toujours d’actualité

La Maison Blanche jeudi soir a minimisé la possibilité d’une réunion en personne entre le président américain Joe Biden et le Taoiseach pour marquer la Saint-Patrick, sans l’exclure.

Les responsables des deux côtés de l’Atlantique continuent d’explorer la possibilité d’événements virtuels dans une incertitude persistante quant à savoir si Micheál Martin se rendra ou non à Washington.

Le gouvernement irlandais n’a pas exclu la perspective de voir M. Martin rencontrer M. Biden en personne.

L’attachée de presse de M. Biden, Jen Psaki, a déclaré jeudi: «Nous avons certainement des événements publics limités. Il n’y a pas eu d’événements publics ici. »

Elle a ajouté: «Je suis heureuse de vérifier auprès de notre équipe s’il y a un changement en ce qui concerne un événement traditionnel qui a lieu en mars.»

Les responsables de l’administration Biden ont souligné en privé que les discussions sur une éventuelle visite à Washington du Taoiseach en sont encore au stade exploratoire et qu’une décision finale pourrait encore être prise dans un certain temps.

Lorsqu’on lui a demandé si le déjeuner annuel du président à Capitol Hill se déroulerait, un porte-parole de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré à l’europe-infos.fr: «Rien n’a été finalisé pour le moment.»

Lien vidéo

Cependant, l’europe-infos.fr comprend que les responsables des administrations irlandaise et américaine envisagent toujours la possibilité que les engagements traditionnels de la Saint-Patrick aient lieu via une liaison vidéo en raison de la pandémie de Covid-19.

La situation de la santé publique dans les deux pays est en cours d’évaluation pour déterminer comment l’événement annuel de longue date peut être marqué de manière «significative» si M. Martin ne voyage pas.

Des sources ont déclaré que même s’il partait, certains éléments du voyage – qui comprennent généralement de nombreux engagements politiques et commerciaux – pourraient avoir lieu via une liaison vidéo.

Si la réunion en personne a lieu, les autorités américaines exigent que M. Martin reçoive un vaccin Covid-19, et il devra l’obtenir de manière imminente pour que les deux doses puissent être administrées et entrer en vigueur avant la mi-mars.

Les opinions divergent au sein de l’opposition sur la question de savoir si M. Martin devrait ou non se rendre à Washington, certains étant très critiques quant à tout voyage en cours.

Le Taoiseach a déclaré jeudi à Morning Ireland de RTÉ Radio One que s’il était invité à la Maison Blanche, il irait et qu’il s’attendait à ce qu’il soit vacciné. Il a déclaré que les relations entre l’Irlande et les États-Unis seraient marquées «sous une forme ou une autre».

Plus tard, il a déclaré à CNN que « les deux administrations sont en contact pour voir quelle est la meilleure façon … de marquer la Saint-Patrick cette année. »

Ouvrir l’invitation

Il a déclaré: «Je connais le président Biden, sa première priorité est de traiter avec Covid-19 et il a pris les devants à cet égard; de même ici en Irlande pour traiter avec Covid.

M. Martin a ajouté: « nous prendrons une décision plus tard » et a déclaré qu’il y avait une invitation ouverte à M. Biden à venir en Irlande.

Si M. Martin voyage, il sera l’un des premiers dirigeants étrangers à rencontrer M. Biden. Une rencontre avec le premier ministre canadien est généralement la première escale pour les présidents américains nouvellement élus.

La question de savoir si une réunion prévue ce mois-ci entre M. Biden et le Premier ministre canadien Justin Trudeau sera virtuelle ou en personne déterminera probablement la forme que prendra la réunion du Taoiseach avec le nouveau président américain.

Le dirigeant travailliste Alan Kelly a déclaré qu’il pensait que M. Martin devrait voyager en raison de l’importance de la réunion en Irlande, mais a déclaré qu’une décision devrait être prise plus près de l’heure.

Sinn Féin TD Louise O’Reilly a déclaré cette semaine qu’au milieu d’une pandémie mondiale, lorsque les mouvements des gens sont limités à moins de 5 km de leur domicile, il devrait «faire preuve de leadership» et ne pas se rendre à Washington.

Les sociaux-démocrates, People Before Profit et Aontú ont tous déclaré que le voyage ne devait pas avoir lieu.