Covid-19: les maisons de soins infirmiers doivent être vaccinées en priorité pendant 10 jours en raison d’une pénurie d’approvisionnement

La vaccination des travailleurs de la santé contre le coronavirus doit être réduite d’au moins 10 jours afin de permettre une plus grande concentration sur les maisons de retraite et autres établissements de soins.

Cela survient au milieu d’une pénurie d’approvisionnement temporaire qui, selon les responsables, verra les volumes d’expédition du vaccin Pfizer-BioNTech chuter entre 20 et 50%, mais seulement pendant une semaine.

Les cadres supérieurs des hôpitaux de Dublin ont été informés qu’ils ne recevraient plus de premières doses de vaccin «pour la semaine ou deux au moins». Cette décision est susceptible de susciter des inquiétudes parmi les hôpitaux où seuls certains membres du personnel, voire aucun, ont été vaccinés. Il s’agit notamment de l’hôpital Nenagh à Co Tipperary, où le personnel de première ligne est apparu hier dans une vidéo en ligne plaidant pour l’accès aux vaccins. Taoiseach Micheál Martin a déclaré plus tard à Virgin Media News que des vaccins seraient en route pour Nenagh mais pas au niveau que les gens pourraient souhaiter.

Au cours de cette période, le déploiement est priorisé dans les services de soins en établissement, ainsi que l’administration de secondes doses aux agents de santé qui ont été vaccinés fin décembre.

Les livraisons

Il intervient, comme Pfizer-BioNTech l’a déclaré vendredi soir, que les livraisons vers l’Union européenne seraient limitées jusqu’au 25 janvier par des travaux pour augmenter la capacité de son usine belge, avant de revenir à un calendrier de livraison normal.

La réduction de l’offre sera compensée par des volumes plus élevés à partir de la mi-février. Des sources officielles et politiques ont déclaré que le problème d’approvisionnement aurait un impact temporaire sur le déploiement du vaccin à la fin du mois de janvier.

L’une des stratégies envisagées pour atténuer le coup est de limiter le nombre de personnes recevant leurs premiers coups afin de s’assurer qu’il y aurait des fournitures pour ceux qui doivent recevoir leur deuxième coup.

Cependant, l’impact de la décision Pfizer n’a pas été aussi grave qu’on le craignait, des sources politiques indiquant vendredi que les premières estimations avaient été que le volume des livraisons pourrait chuter de moitié pour le reste du premier trimestre de l’année.

Le professeur Brian MacCraith, président du groupe de travail sur les vaccins de l’État, a déclaré hier soir que la plupart des personnes vaccinées au cours des 10 prochains jours seraient des résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée.

Il a déclaré que le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, avait demandé que les vaccinations dans ces établissements soient accélérées en raison de la transmission massive des infections à l’heure actuelle et parce que ce groupe avait la première priorité dans le plan du gouvernement. Dix fois plus de travailleurs de la santé ont été vaccinés depuis la fin de décembre que les résidents des maisons de soins infirmiers, car il a été décidé que les hôpitaux étaient un meilleur endroit pour démarrer le programme.

‘Entrepreneurs privés de vaccinateurs’

La vaccination de masse des généralistes doit commencer ce week-end sur trois sites à Dublin, Galway et Portlaoise. Cependant, les pharmaciens n’ont pas encore été informés de la date à laquelle ils doivent être vaccinés, malgré un document d’information HSE envoyé aux porte-parole de l’opposition en matière de santé indiquant que les chimistes seront impliqués dans le déploiement du vaccin.

Le document souligne que les médecins généralistes joueront un «rôle clé» dans la distribution des vaccins, tout en précisant seulement que «les pharmaciens seront également impliqués dans le cadre de ce programme global». L’Irish Pharmacy Union a déclaré à ses membres que les travaux avaient commencé sur un programme de vaccination pour les pharmaciens. Cependant, il n’y a pas de date de début, les chimistes étant invités à ne pas utiliser un portail en ligne créé pour l’inscription au jab.

La mise à jour révèle également que des «entrepreneurs privés de vaccinateurs» pourraient être recrutés pour renforcer le nombre de vaccinateurs disponibles, aux côtés des dentistes, des ambulanciers, des hôpitaux privés et des anciens travailleurs de la santé.

Cinquante décès liés au coronavirus ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique la nuit dernière, ainsi que 3498 nouveaux cas. Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a exhorté toute personne arrivant dans l’État en provenance du Brésil à organiser un test de coronavirus en raison d’une nouvelle variante, qui n’a pas encore été identifiée dans l’État.