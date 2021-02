Le vaccin Pfizer n’a plus besoin d’être conservé à des températures ultra-basses – données

Le vaccin BioNTech / Pfizer Covid-19 n’a plus besoin d’être conservé à des températures ultra-basses plus froides que l’hiver antarctique, selon de nouveaux résultats qui permettront d’étendre considérablement la distribution aux cliniques médicales, aux pharmacies et aux régions plus reculées.

Les données de stabilité, que les entreprises ont soumises au régulateur américain, montrent que la prise de vue peut être conservée à des températures normales de congélation médicale de moins 15 degrés à moins 25 degrés pendant jusqu’à deux semaines, par rapport aux conditions de stockage requises précédentes comprises entre moins 60 degrés et moins 80 degrés.

Ugur Sahin, directeur général de BioNTech, a déclaré que la possibilité de stocker le vaccin à des températures plus élevées donnerait aux centres de vaccination «une plus grande flexibilité», ajoutant que la société continue de développer de nouvelles formulations pour rendre le vaccin «encore plus facile à transporter et à utiliser».

Le vaccin révolutionnaire de BioNTech / Pfizer a été le premier à obtenir l’approbation réglementaire au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans l’UE l’année dernière, mais la nécessité de stocker et de transporter la dose en dessous de moins 60 degrés a compliqué le déploiement, en particulier dans les régions éloignées sans «chaîne du froid» Infrastructure.

DHL, l’une des sociétés de logistique impliquées dans l’expédition du tir, a déclaré au début du mois que les gouvernements n’avaient pas réussi à se préparer à la livraison du «dernier kilomètre», au-delà des centres de distribution et de stockage spécialisés.

Les nouvelles exigences de stockage devraient alléger ces contraintes et rendre le vaccin plus compétitif. Le vaccin Covid-19 de Moderna, basé sur une technologie d’ARN messager similaire, peut déjà être conservé à des températures normales de réfrigérateur comprises entre 2 degrés et 8 degrés pendant 30 jours, tandis qu’un autre vaccin d’ARNm développé par CureVac en Allemagne peut être conservé à des températures similaires pendant trois mois. .

Résultats de dose unique

La nouvelle est venue alors qu’une étude israélienne, publiée dans The Lancet vendredi, a révélé qu’une seule injection du vaccin à deux doses était efficace à 85% dans un nouvel élan du vaccin BioNTech / Pfizer.

L’étude de 9000 travailleurs de la santé, menée par le Sheba Medical Center d’Israël, un hôpital de recherche de premier plan, a révélé qu’une dose unique réduisait de 85% le nombre de personnes développant un Covid-19 symptomatique après une période de 15 à 28 jours après l’inoculation.

Les chercheurs ont également conclu qu’une dose unique réduisait les infections asymptomatiques de 75%, ce qui suggère que les gens sont beaucoup moins susceptibles de contracter et de transmettre le Covid-19 une fois vaccinés avec un seul vaccin. Deux doses prises à trois semaines d’intervalle se sont révélées efficaces à 95% dans les essais cliniques.

BioNTech et Pfizer ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que l’étalement des doses fonctionne. Cependant, le Royaume-Uni a déjà diffusé des injections de BioNTech / Pfizer et d’Oxford / AstraZeneca, donnant les secondes doses 12 semaines après la première, car il tente de protéger la population le plus rapidement possible. D’autres pays, dont Israël et les États-Unis, ont essayé de s’en tenir plus étroitement à l’écart recommandé de trois semaines.

«Cette recherche révolutionnaire soutient la décision du gouvernement britannique de commencer à vacciner ses citoyens avec une seule dose du vaccin», a déclaré Arnon Afek, directeur général adjoint du Sheba Medical Center.

‘Incroyablement efficace’

L’étude Sheba Medical fait suite à une analyse de février qui a montré une baisse du nombre de cas et d’hospitalisations en Israël parmi les groupes d’âge vaccinés, même si beaucoup n’avaient reçu qu’un seul vaccin.

Il s’appuie également sur une étude de laboratoire qui a révélé que 91% des médecins et infirmières avaient une forte réponse en anticorps trois semaines après avoir reçu leur premier vaccin.

Israël est le leader mondial en matière de vaccinations après avoir signé un accord avec Pfizer qui lui a permis d’obtenir plus de doses en proposant d’étudier lorsqu’ils obtiendront l’immunité collective dans le petit pays.

Gili Regev-Yochay, directeur de l’unité de prévention et de contrôle des infections à Sheba Medical, a déclaré que le vaccin était «incroyablement efficace».

L’avantage d’étudier les travailleurs de la santé est qu’ils suivent tous les mêmes procédures de test, a-t-elle déclaré, de sorte que les données ne sont pas faussées par qui décide de se faire tester.

L’étude était dominée par une population plus jeune, qui est susceptible d’avoir des réponses immunitaires plus fortes, et elle ne disposait pas de données sur la durée de la protection, car elle n’a suivi les travailleurs que pendant les semaines jusqu’à leur deuxième vaccination.

Cependant, Regev-Yochay a déclaré qu’elle supposerait que la réponse immunitaire durerait «longtemps».

«Si cela fonctionne si bien en quatre semaines, alors certainement, vous pouvez retarder la deuxième dose un peu plus longtemps.» – Copyright The Financial Times Limited 2021