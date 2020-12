Les communautés de pêcheurs irlandaises seront déçues par l’accord sur le Brexit, dit Taoiseach

Taoiseach Micheál Martin a déclaré que l’industrie irlandaise de la pêche serait déçue par l’accord commercial UE-Royaume-Uni, qu’il a qualifié de «la moins mauvaise version du Brexit possible».

Réagissant à l’accord conclu entre les négociateurs de l’UE et du Royaume-Uni la veille de Noël après quatre ans de négociations, M. Martin a déclaré qu ‘ »il n’y avait pas de » bon Brexit « pour l’Irlande » mais que le gouvernement avait travaillé dur « pour minimiser les conséquences négatives. . »

« Je pense que l’accord conclu aujourd’hui est la moins mauvaise version du Brexit possible, compte tenu des circonstances actuelles », a-t-il déclaré.

«Je sais que, plus que d’autres, nos communautés de pêcheurs seront déçues du résultat. Mais par rapport à la perspective d’un «pas d’accord», qui les aurait complètement exclus des eaux britanniques, les négociateurs ont travaillé pour minimiser les dégâts », a-t-il déclaré.

«Le gouvernement veillera à ce que le secteur et les communautés côtières qui en dépendent soient soutenus tout au long de la période à venir.»

Pêche

Les négociations se sont déroulées jusqu’au bout pour trouver un accord sur la pêche, les deux parties étant bloquées dans des pourparlers à Bruxelles travaillant «ligne par ligne et poisson par poisson», a déclaré un responsable de l’UE.

En fin de compte, l’UE a accepté de céder 25% de la valeur des quelque 650 millions d’euros de poissons pêchés par les bateaux de l’UE dans les eaux britanniques chaque année, pendant une période de 5,5 ans.

Après cela, l’accès sera défini dans des négociations annuelles avec le Royaume-Uni, avec une «présomption» que l’accès sera accordé, selon un responsable de l’UE. Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, le Royaume-Uni doit continuer à offrir l’accès à titre provisoire pendant trois mois.

C’est le désaccord sur la façon dont la valeur des 25 pour cent devrait être mesurée qui a retardé de dernière minute l’annonce de l’accord, selon la Commission.

Il a finalement été atteint à 13 h 44 (heure irlandaise) la veille de Noël.

Le Royaume-Uni avait initialement cherché à récupérer 80 pour cent sur une période beaucoup plus courte.

L’industrie irlandaise de la pêche a déclaré qu’elle «risquait de perdre considérablement» de l’accord.

Le Taoiseach a déclaré que le gouvernement «examinerait le détail du texte très attentivement», mais il a estimé que l’accord représente «un bon compromis et un résultat équilibré».

L’accord selon lequel il n’y aurait pas de droits de douane et de quotas sur le commerce entre l’UE et le Royaume-Uni, y compris sur le poisson, était «une réalisation très importante», a-t-il déclaré.

Il a averti qu’il y avait «de grands changements encore imminents pour nos entreprises et nos citoyens» avec de nouvelles formalités douanières et réglementaires, des procédures et des contrôles dès le début du mois prochain.

Il a exhorté «tout le monde à s’informer et à être prêt pour ce qui l’attend».

Interrogé sur la façon dont il pensait que l’industrie de la pêche irlandaise réagirait à l’accord, M. Martin a reconnu que le Brexit allait toujours poser de sérieux défis à l’industrie de la pêche irlandaise étant donné sa dépendance à l’égard de la pêche dans les eaux britanniques, qui représentent environ 34% de tous les poissons. capturé par des bateaux irlandais.

«À la minute où le Brexit a été annoncé, nous avons pu voir des difficultés et des défis pour l’industrie de la pêche à travers l’Europe, en particulier l’Irlande étant donné l’accès que nous avons aux eaux britanniques en termes de maquereau et certaines concessions ont été faites.

«Mais nous avons négocié très dur pour minimiser les dommages causés à l’industrie de la pêche irlandaise et un accord sans accord aurait été ruineux pour l’industrie, nous avons donc dû éviter cela, mais en plus, le gouvernement est prêt à soutenir notre industrie de la pêche et plus encore, nous veulent soutenir les communautés qu’ils soutiennent et soutiennent, de sorte qu’il y aura beaucoup de soutien économique pour la communauté de pêcheurs à la suite de cet accord.

‘Perturbation à venir’

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que l’accord couvrant tant de domaines était «positif» mais qu’il y avait «encore beaucoup de perturbations à venir» lorsque le Brexit entrera en vigueur le 1er janvier.

La présidente du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a déclaré que si l’accord était un soulagement, les gens ne devraient pas se faire d’illusions, il n’y a pas de bon Brexit pour l’Irlande, le nord et le sud »et que« toutes les conséquences de cela sont encore inconnues ».

«Nous devons examiner les détails de ce document et le tester par rapport à ce qui avait été énoncé en principe dans l’accord plus large, le protocole irlandais et également contre l’accord du Vendredi saint», a-t-elle déclaré.

«Dans l’immédiat, nous devons nous assurer qu’il y a un soutien total pour les secteurs qui auront du mal malgré l’accord d’aujourd’hui et nous devons examiner comment la voix du nord peut être entendue au niveau de l’UE dans les années à venir.

L’accord « échoue aux pêcheurs irlandais »

L’industrie de la pêche a réagi avec colère à l’accord. L’un des plus grands groupes de l’industrie, la Killybegs Fishermen’s Organization, a déclaré que l’accord «échoue aux pêcheurs irlandais».

Le groupe a demandé une compensation par le biais du transfert du quota de maquereau – l’un des stocks les plus rentables du secteur – capturé par d’autres États membres de l’UE.

L’industrie de la pêche irlandaise capture actuellement 60 pour cent de son maquereau, l’une des captures les plus rentables pour le secteur de la pêche du Donegal en particulier, dans les eaux britanniques.

La KFO a déclaré que l’accord montrait «la nature duplicative de ces négociations prolongées et a exprimé sa consternation que les garanties répétées aient« effectivement été détruites ».

Sean O’Donoghue, directeur général de la KFO, a déclaré qu’après avoir obtenu des engagements écrits dans des documents officiels relatifs au secteur de la pêche, quatre ans et demi d’accords «avaient à toutes fins utiles été rejetés par les négociateurs».

«Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et permettre que des décennies d’investissement dans le développement d’une entreprise prospère soient sacrifiées par la forme de cette très mauvaise affaire», a-t-il déclaré.

«Malgré un effort sismique pour redresser le déséquilibre de l’accord proposé ces derniers jours, il n’y a pas eu assez de changements et notre pêcherie de maquereau très développée risque de perdre considérablement.»

M. O’Donoghue a déclaré que l’industrie de la pêche irlandaise « demanderait une compensation à nos collègues de l’UE pour corriger cette erreur antérieure ».

«Nous n’accepterons pas cela. En outre, nous attendons pleinement du gouvernement irlandais qu’il fournisse la compensation requise sous la forme d’un transfert de quota de maquereau des autres États côtiers de l’UE qui, au prorata, ont vu un impact beaucoup moins grave sur leurs pêcheries de maquereaux respectives », a-t-il déclaré.

Les agriculteurs disent que l’accord est « un soulagement »

L’Irish Farmers ‘Association a déclaré que l’accord commercial post-Brexit était «un soulagement» mais qu’il n’y avait «pas grand chose à se réjouir» étant donné les «difficultés importantes» à venir pour le secteur agroalimentaire irlandais.

«Le travail des deux parties pour éviter un« pas d’accord »doit être reconnu, en particulier après quatre années d’incertitude dommageable qui ont eu un impact sur les revenus agricoles. Cependant, le résultat final laisse peu de raisons de se réjouir », a déclaré le président de l’IFA Tim Cullinan.

Les agriculteurs irlandais ont de «réelles inquiétudes» quant à la façon dont les barrières non tarifaires affecteront la capacité de maintenir le commerce en mouvement et au fait que les scènes de camions reculés et de fret retardé au port de Douvres dans le sud de l’Angleterre à cause de l’interdiction de voyager par Covid-19 en France cette semaine «Ne présage rien de bon», a-t-il dit.

«Des voies vertes ont déjà été mises en place pour les exportations alimentaires. Ceux-ci doivent être priorisés après le 1er janvier », a-t-il déclaré.

Le gouvernement doit mettre à la disposition des agriculteurs irlandais le fonds de soutien de 400 millions d’euros et le fonds d’ajustement du Brexit de 5 milliards d’euros pour les agriculteurs irlandais au début de la nouvelle année, a déclaré M. Cullinan.

Il s’est dit préoccupé par l’effet à long terme des importations de produits alimentaires au Royaume-Uni en provenance d’autres pays tels que l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les pays d’Amérique du Sud sur les exportations irlandaises vers la Grande-Bretagne.

«Le danger est que l’accord ne soit pas suffisamment solide pour garantir le respect des réglementations du marché unique», a-t-il déclaré.

Les dispositions de «règles du jeu équitables» intégrées dans l’accord par l’UE pour garantir que les normes alimentaires ne seront pas compromises par le Royaume-Uni à l’avenir «doivent arrêter toute course vers le bas, a-t-il déclaré.

Différentes conditions de trading

Le groupe d’affaires Ibec a déclaré que l’accord était un «soulagement majeur» pour les entreprises irlandaises, mais le directeur général Danny McCoy a déclaré que les conditions commerciales avec la Grande-Bretagne seraient «très différentes, impliquant des procédures douanières complexes et des options de transport plus coûteuses».

«De nouveaux accords avec le Royaume-Uni auront également un impact sur le commerce des services et il reste encore beaucoup à clarifier», a-t-il déclaré.

Les longues négociations avaient laissé peu de temps aux entreprises pour s’adapter aux nouvelles dispositions et Ibec travaillerait pour s’assurer que «les chaînes d’approvisionnement s’adaptent le plus rapidement possible», a-t-il déclaré.

Paul Kelly, directeur de Food Drink Ireland, un groupe d’Ibec, a déclaré que l’accord évitait des «tarifs désastreux», mais que cet accord était «encore un Brexit dur».

Les entreprises agroalimentaires seraient confrontées à des barrières non tarifaires substantielles au commerce avec la Grande-Bretagne avec des douanes, des contrôles sanitaires et d’autres exigences de sécurité alimentaire dans «quelques jours», a-t-il dit.

Il a averti que cela entraînerait «des coûts permanents substantiels qui devront être absorbés non seulement par la chaîne d’approvisionnement alimentaire mais également par les consommateurs».

Parvenir à un accord pour faciliter et faciliter les contrôles douaniers et sanitaires des aliments, des animaux et des plantes aux frontières «devrait maintenant être une priorité pour les deux parties», a déclaré M. Kelly.

Le Taoiseach a déclaré que s’il respectait la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE, il regrettait «beaucoup» la décision mais souhaitait bonne chance au Royaume-Uni «dans ce nouveau chapitre de son histoire».

«Nos gens, nos histoires et nos économies sont profondément liés. Alors que nous entrons dans la prochaine phase de notre relation, nous travaillerons ensemble pour nous assurer qu’elle reste profonde et forte », a déclaré le Taoiseach.