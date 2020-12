Une Irlandaise devient la première patiente au monde à recevoir le vaccin Covid-19

Une grand-mère d’Enniskillen est devenue la première patiente au monde à recevoir le vaccin Pfizer Covid-19 après son approbation clinique.

Le NHS a commencé à déployer le vaccin de Pfizer mardi matin avec Margaret Keenan (90 ans) recevant le vaccin vers 6 h 45 à Coventry.

Les injections seront administrées dans des dizaines de centres hospitaliers à travers le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord à partir de mardi.

Mme Keenan, connue de sa famille et de ses amis sous le nom de Maggie, a reçu le vaccin de l’infirmière May Parsons de son hôpital local.

Mme Keenan, qui aura 91 ans la semaine prochaine, est une ancienne bijoutière qui a pris sa retraite il y a quatre ans.

Elle a une fille, un fils et quatre petits-enfants.

Mme Keenan a déclaré: «Je me sens tellement privilégiée d’être la première personne vaccinée contre Covid-19, c’est le meilleur cadeau d’anniversaire précoce que je puisse souhaiter car cela signifie que je peux enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis au cours de la nouvelle année. après avoir été seul pendant la majeure partie de l’année.

«Je ne peux pas remercier assez May et le personnel du NHS qui ont énormément pris soin de moi, et mon conseil à quiconque a offert le vaccin est de le prendre – si je peux l’avoir à 90 ans, vous pouvez l’avoir aussi.

Le directeur général du NHS England, Simon Stevens, a félicité toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre du nouveau programme de vaccination.

«Un merci sincère à tous ceux qui ont fait de cela une réalité – les scientifiques et les médecins qui ont travaillé sans relâche, et les bénévoles qui ont participé de manière désintéressée aux essais. Ils ont réalisé en quelques mois ce qui prend normalement des années.

«Mes collègues du service de santé sont à juste titre fiers de ce moment historique alors que nous dirigeons le déploiement du vaccin PfizerBioNTech.

«Je tiens également à remercier Margaret, notre première patiente à recevoir le vaccin sur le NHS.

«Aujourd’hui n’est que la première étape du plus grand programme de vaccination que ce pays ait jamais connu. Il faudra quelques mois pour terminer le travail à mesure que de plus en plus de vaccins seront disponibles et d’ici là, nous ne devons pas baisser la garde. Mais si nous restons tous vigilants dans les semaines et les mois à venir, nous pourrons considérer cela comme un tournant décisif dans la lutte contre le virus.

Mme Keenan, elle vit à Coventry depuis plus de 60 ans. Elle recevra un rappel dans 21 jours pour s’assurer qu’elle a les meilleures chances d’être protégée contre le virus.

L’infirmière du NHS May Parsons a déclaré que c’était un «immense honneur» d’être la première du pays à livrer le vaccin à un patient.

S’exprimant aux hôpitaux universitaires de Coventry et du Warwickshire NHS Trust, elle a déclaré: «C’est un immense honneur d’être la première personne du pays à délivrer un coup de Covid-19 à un patient, je suis juste heureuse de pouvoir jouer un participer à cette journée historique.

«Les derniers mois ont été difficiles pour nous tous qui travaillons dans le NHS, mais maintenant on a l’impression qu’il y a de la lumière au bout du tunnel.»

Mme Parsons, originaire des Philippines, travaille au NHS depuis 24 ans et travaille dans les hôpitaux universitaires de Coventry et du Warwickshire depuis 2003.

Les chefs de la santé ont expliqué comment ils réaliseront la tâche gigantesque à venir, en utilisant les centres hospitaliers, les centres de vaccination et d’autres lieux communautaires ainsi que les cabinets de médecins généralistes et les pharmacies.

Le vaccin salvateur est généralement administré par une simple injection dans l’épaule, mais il existe un défi logistique complexe à livrer des fabricants aux patients. Il doit être stocké à -70 degrés avant d’être décongelé et ne peut être déplacé que quatre fois dans cette chaîne du froid avant utilisation. – PA