Les 200 millions de vaccins Pfizer / BioNTech de l’UE seront livrés d’ici septembre

klippan Plaid Burst en laine d'agneau 130 x 200 cm - Gris foncé

Ce plaid Freja de Klippan est fabriqué à partir d'une qualité douce de laine d'agneau et de laine recyclée. L'article est fini avec des franges. La couverture est merveilleusement douce et confortable et est livrée avec un peigne pour garder la couverture sans bouloches et pour maintenir la qualité.