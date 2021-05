Macron entre dans la bataille culturelle pour la mémoire de Napoléon

PARIS – À l’ère des guerres culturelles et des débats manichéens sur Twitter, le président français Emmanuel Macron va une fois de plus à contre-courant de la tendance.

En commémorant le bicentenaire de la mort de Napoléon mercredi soir, Macron entend embrasser pleinement le vaste héritage de l’empereur dans la construction de la plupart des institutions modernes de l’État français, des codes pénal et civil à la cour d’appel et aux lycées.

Mais il reconnaîtra aussi que sa restauration de l’esclavage dans les colonies françaises en 1802 était une «abomination», selon un conseiller à la présidence, qui précisait que «c’est une commémoration, ce n’est en aucun cas une fête».

Jamais du genre à embrasser ce que l’on appelle désormais «la culture d’annulation» – rejeter les gens pour des croyances, des déclarations ou des actions perçues comme offensantes – Macron a adopté la même approche large pour affronter le passé colonial de la France en Algérie, son rôle dans le génocide rwandais et dans refusant de démolir les statues de personnages historiques qui étaient aussi des racistes ou des marchands d’esclaves.

«Notre approche est de regarder l’histoire de plein fouet», a déclaré lundi le conseiller à un groupe de journalistes, non sans un soupçon d’exaspération à devoir défendre le choix de commémorer Napoléon. « Il n’y aura pas d’hagiographie mais il n’y aura pas non plus de déni ou de repentir car cela reviendrait à s’engager dans une lecture anachronique de l’histoire en projetant sur notre passé le poids de nos débats contemporains. »

Pourtant, la décision de Macron de commémorer Napoléon représente encore dans une certaine mesure une «annulation» de l’une des trois figures françaises les plus connues au niveau international, aux côtés de Jeanne d’Arc et de Charles de Gaulle. Les anciens présidents ont largement évité de marquer les anniversaires associés à l’empereur.

La commémoration de Macron est au cœur d’un pas politique avant l’élection présidentielle de 2022. Cela lui permet de satisfaire les électeurs conservateurs qu’il courtise avec la nostalgie que beaucoup ont pour ce qu’ils perçoivent comme une période plus glorieuse pour la France, tout en conquérant certains à gauche en reconnaissant les crimes et la misogynie de Napoléon, et cela donne à Macron une nouvelle opportunité de se place parmi les grands leaders de l’histoire de France.

Ces courants sous-jacents ne sont pas passés inaperçus par ses principaux adversaires. Il a déjà été vivement critiqué pour son approche de la part de la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen et de l’actuel espoir présidentiel conservateur Xavier Bertrand, qui ont tous deux contesté, séparément, le désir déclaré de Macron de «déconstruire» l’histoire de France. Le Pen et Bertrand accusent Macron de céder à ceux qui «militarisent» les enjeux du colonialisme et de l’esclavage pour attaquer la France et l’Occident.

Le conseiller de l’Elysée a cherché à contrer cette critique.

«Déconstruire, c’est construire. Lorsque nous abordons ces questions, notre objectif est de révéler la vérité et de dire cette vérité au peuple français et de permettre une mémoire partagée et républicaine. à construire », a déclaré le conseiller.

L’approche de Macron n’est pas sans risque. Son propre camp politique est divisé sur la figure de Napoléon.

« [Napoleon] est l’un des plus grands misogynes », a déclaré la ministre de l’Égalité des genres, de la diversité et de l’égalité des chances, la franco-capverdienne Elisabeth Moreno, qui a également critiqué l’empereur pour la restauration de l’esclavage. Sous le règne de Napoléon, le statut inférieur des femmes par rapport aux hommes a été codifié dans la loi.

En outre, il y a eu un débat interne dans le bureau de Macron sur la façon de commémorer Napoléon, alors que les responsables cherchaient à trouver le bon équilibre entre faire assez mais pas trop.

« La décision de commémorer Napoléon a été prise il y a quelque temps, ce qui a beaucoup bougé, c’est la granularité, la forme que cela prendrait », a déclaré un deuxième conseiller de Macron. « [Some] ont préconisé une cérémonie aussi grande que possible, d’autres étaient en faveur d’une approche minimaliste compte tenu du contexte de la pandémie et des problèmes liés à la mémoire.

La décision de commémorer la mort de Napoléon a provoqué la colère en particulier dans les territoires français d’outre-mer qui ont été particulièrement brutalisés sous le règne de l’empereur. Des manifestations sont prévues en Guadeloupe pendant que Macron prononce son discours de commémoration.

«Comment célébrer un homme qui était l’ennemi de la République française, d’un certain nombre de peuples européens et aussi l’ennemi de l’humanité en ce qu’il était un assaillant?» a demandé le mois dernier le militant et auteur martiniquais Louis-Georges Tin et le professeur de sciences politiques Olivier Le Cour Grandmaison dans Le Monde.

Sans excuser l’esclavage, certains historiens soulignent le contexte économique de l’époque.

«En tant qu’historien, je ne peux que plaider pour la contextualisation des événements. Il est indéniable que Napoléon a réintroduit l’esclavage en 1802, mais il l’a fait dans un contexte où tous les pays européens et les États-Unis avaient l’esclavage », a fait valoir Jacques-Olivier Boudon, professeur d’histoire à l’Université de la Sorbonne. affirmant que Bonaparte n’avait pas le choix s’il voulait que la France soit en concurrence avec d’autres pays pro-esclavagistes.

Les objections à Napoléon ne sont ni nouvelles ni exclusives à la gauche. En 2005, le président de droite Jacques Chirac a évité de commémorer le bicentenaire de la victoire de Napoléon sur les forces russes et autrichiennes à Austerlitz.

Au cours de la semaine prochaine, le programme de Macron semble conçu pour désarmer les critiques de tous les horizons politiques. Après avoir commémoré Napoléon, il marquera samedi la journée de l’Europe, et deux jours plus tard la fête nationale des souvenirs de l’esclavage et le quarantième anniversaire de l’élection de François Mitterrand, le légendaire premier président socialiste de la Ve République française.

La commémoration rapide de Napoléon et de la Journée de l’Europe offre à Macron deux chances de s’attaquer à l’héritage européen complexe de Bonaparte. L’empereur français est souvent dépeint comme l’homme qui a unifié l’Europe en exportant les valeurs de la révolution française. Mais paradoxalement, l’expansionnisme napoléonien a contribué à alimenter le nationalisme, le principal ennemi de l’Europe d’aujourd’hui, car partout où les armées de Napoléon allaient, il y avait une réaction patriotique, disent les experts.

«La tentative de Napoléon d’exporter l’ordre de la révolution française a abouti à la naissance de nations», a déclaré Sylvain Kahn, historien et géographe de l’UE à l’université de Sciences Po à Paris.

Et pourtant, pour beaucoup, Napoléon et Macron représentent des ambitions pour un plus grand rôle de l’Europe, et à travers elle, de la France, sur la scène mondiale.

Pauline de Saint Remy a contribué au reportage.