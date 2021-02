Covid-19: annonce des emplacements de 37 centres de vaccination de masse

Les emplacements des 37 centres de vaccination de masse Covid-19 qui doivent être établis dans tout l’État ont été publiés par le ministère de la Santé.

Les sites choisis comprennent des lieux tels que des stades sportifs, des clubs GAA, des hôtels, des centres sportifs universitaires et un club de golf.

Il y en a au moins un dans chacun des 26 comtés avec cinq sites à Cork, quatre à Dublin et deux à Kerry, Wicklow, Westmeath et Tipperary.

Si l’inoculation des trois premiers groupes prioritaires du déploiement a eu lieu dans les centres de soins et les hôpitaux, les phases futures auront lieu dans ces centres.

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré lundi qu’il espérait qu’avec l’augmentation des approvisionnements, l’Etat sera bientôt en mesure de vacciner quelque 250 000 personnes par semaine.

«Ces centres soutiendront la vaccination de la population générale de manière sûre et efficace», a déclaré le département.

«Alors que les vaccins sont actuellement administrés dans les établissements de soins de santé et par les généralistes, de nombreuses personnes se verront proposer leur vaccination dans ces centres, après s’être auto-enregistrées en ligne.

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré que les gens «peuvent s’attendre à voir ces centres de vaccination prêts et en attente dans leur comté».

«Nous avons toujours dit que le programme de vaccination ne serait limité que par la disponibilité et la fiabilité de l’approvisionnement à ces premières étapes du programme», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Dans les mois à venir, l’offre augmentera considérablement et nous verrons ces centres fonctionner à pleine capacité et administrer des vaccins à la population générale, conformément à la liste des priorités du gouvernement.»

Une liste des emplacements est ci-dessous (les contrats pour les sites marqués d’un * ne sont pas encore finalisés)

Carlow

Hôtel The Seven Oaks, Athy Road, Carlow

Cavan

Hôtel Kilmore, Dublin Road, Killygarry, Cavan

Clare

Hôtel West County, chemin Limerick, Ennis

Liège

Páirc Uí Chaoimh à Cork City; Hôtel de ville, rue Anglesea, ville de Cork; Édifice Melbourn Campus MTU, chemin Melbourn, Bishopstown; Centre de soins primaires de Bantry; Mallow GAA Club, Carrigoon

Donegal

Institut de technologie de Letterkenny, Port Road, Letterkenny

Dublin

Stade Aviva, chemin Lansdowne, Ballsbridge; Centre des congrès Citywest, Garters Lane, Saggart; le théâtre Helix, Université de la ville de Dublin, Santry; Campus TU de Dublin, Grangegorman

Galway

Hippodrome de Galway, Ballybrit, Galway

Kerry

Centre de sports et de loisirs de Killarney, Bypass Road, Killarney; Kerry Sports Academy North Campus, Dromtacker, Tralee

Kildare

Hippodrome de Punchestown, Naas

Kilkenny

Centre de conférences Cillin Hill, Dublin Road, Leggettsrath

Laois

Midlands Park Hotel, rue Jessop, Portlaoise

Leitrim

Centre de soins primaires de Carrick-on-Shannon

Limerick

Radisson Hotel, Ennis Road, Limerick

Longford *

Longford Slashers GAA Club, Longford Town

Louth

Fairways Hotel Dublin Road, Haggardstown, Dundalk

Mayo

Breaffy House Resort, Breaffy, Castlebar

Meath

Simmonstown Gales GAA Club, Navan

Monaghan

Hôtel Hillgrove, Old Armagh Road, Latlorcan

Offaly *

Centre GAA Faithful Field à Kilcormac, Tullamore

Roscommon

Abbey Hotel, Galway Road, Roscommon

Sligo

Sligo IT Sports Arena, Ash Lane, Bellanode, Sligo

Tipperary

Hôtel Abbeycourt à Nenagh; Clonmel Park Hotel, Poppyfields, Clonmel

Waterford

WIT Arena, Campus WIT Sports, Carriagnore, Waterford

Westmeath

International Arena Athlone IT, Dublin Road, Athlone; Hôtel Bloomfield House à Mullingar

Wexford

Riverside Hotel, La Promenade, Enniscorthy

Wicklow

Hôtel et centre de conférence Arklow Bay, Sea Road, Ferrybank, Arklow; Club de golf de Charlesland, Greystones