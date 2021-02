Une étude sur Covid-19 révèle que beaucoup pensent à tort qu’ils sont pleinement conformes aux règles

De nouvelles recherches sur l’activité et le comportement du public pendant les restrictions actuelles de niveau 5 indiquent que certaines personnes qui croient respecter les règles ont encore «beaucoup de contacts discrétionnaires».

La recherche – la mesure de l’activité sociale (SAM) – est menée en collaboration avec l’unité de recherche comportementale de l’ESRI et elle alimentera les plans de réouverture du pays, selon Liz Canavan, haut fonctionnaire du gouvernement.

Le gouvernement travaille sur un plan révisé Vivre avec Covid et il a été bien indiqué que la planification de l’assouplissement des restrictions sera prudente et conservatrice.

Mme Canavan, secrétaire générale adjointe du département du Taoiseach, a déclaré que l’enquête en ligne anonyme recueille des données auprès de 1 000 personnes par semaine sur leur activité récente.

Elle a déclaré: «L’étude offre un aperçu de l’endroit et de la manière dont les risques de transmission surviennent et éclairera les politiques et les communications concernant l’ouverture de certaines parties de l’économie et de la société, tout en gardant Covid-19 sous contrôle.»

Mme Canavan a déclaré que les premiers résultats de la recherche seront publiés cette semaine.

Elle a dit que les premiers résultats indiquent que la grande majorité d’entre nous maintenons les contacts à un faible niveau, mais que certaines personnes ont encore «beaucoup de contacts discrétionnaires».

«Fait intéressant, certaines de ces personnes pensent qu’elles réussissent mieux que la plupart des gens à se conformer. Mais ils ne le sont pas. Si vous faites partie de ces personnes et que vous pensez que ce que vous faites est la «norme», réfléchissez peut-être à nouveau », a-t-elle déclaré.

Le Taoiseach Micheál Martin a lancé mercredi matin l’initiative SAM en déclarant qu’à mesure que le programme de vaccination s’intensifie, «nous continuons à nous fier à notre comportement comme meilleure défense contre la contraction et la propagation du Covid-19».

Il a déclaré que la recherche jouera un rôle important en aidant le public à mieux comprendre comment les restrictions affectent notre comportement, «en veillant à ce que les données et les informations soient le fondement de toutes nos décisions politiques et approches de communication».

M. Martin a déclaré que l’étude complèterait d’autres sources de données telles que l’enquête d’opinion publique Amárach.

Le dernier sondage d’Amárach Public Opinion montre que 86% des personnes déclarent qu’elles recevront certainement ou probablement un vaccin Covid-19.

Mme Canavan a déclaré: «Cette demande et cette confiance augmentent et constituent une statistique très positive.»

Seulement 3 pour cent ont dit qu’ils n’obtiendraient certainement pas le vaccin, 4 pour cent ont dit qu’ils ne le feraient probablement pas et 7 pour cent ont dit qu’ils ne savaient pas.

Les personnes de plus de 85 ans ont commencé à se faire vacciner cette semaine. Au total, 1,7% de la population a été entièrement vaccinée jusqu’à présent et Mme Canavan a déclaré que l’Irlande progressait bien par rapport aux autres pays de l’UE.

Elle a également renouvelé son avis selon lequel les masques doivent être portés correctement, ce qui signifie qu’il faut bien couvrir le nez et la bouche.

Mme Canavan a déclaré que certains rapports suggèrent un double masquage ou le port de revêtements faciaux de qualité médicale.

Elle a déclaré: «Intuitivement, plus vous avez de couches, mieux c’est, mais en fin de compte, si vous ne portez pas le masque correctement, vous ne vous protégez pas mieux.

«Bien que le double masquage ne soit certainement pas déconseillé, il est plus important de porter un masque correctement et qu’il s’adapte correctement.»