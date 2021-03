Maintenant, il est dans la position du paria Gordon Elliott, l’ancien rôle de l’affiche de la course contre les accusations d’élitisme a été repoussé au second plan.

Elliott fête ses 43 ans mardi et sa réputation publique a chuté aussi bas que sa carrière a grimpé en flèche.

Une photo déplaisante de lui assis sur un cheval mort qui a émergé ce week-end a entaché le nom d’Elliott d’une manière qui pourrait potentiellement être irréversible.

Cette image unique a renforcé les préjugés populaires parmi les critiques de la course sur le fait qu’il s’agit d’un monde privé arrogant et insensible de richesse et de privilèges où les animaux au centre de tout cela ne sont guère plus que des actifs jetables.

De telles opinions en noir et blanc ignorent comment la grande majorité des courses consacrent leur vie à travailler avec ces animaux et sont également consternées par une représentation aussi horrible du droit.

La sombre ironie est alors qu’Elliott est peut-être le meilleur exemple de course de quelqu’un qui a battu les probabilités sans aucun privilège derrière lui.

Le fils d’un batteur de panneau et d’une femme au foyer est le grand «blow-in» du sport.

Contrairement à son grand rival Willie Mullins qui fait partie d’une dynastie de course, Elliott n’a aucune expérience dans le sport des rois.

Une éducation tout à fait ordinaire à Summerhill, Co Meath n’a changé que lorsque Elliott, 13 ans, s’est présenté dans une cour voisine à la recherche de quelque chose à faire un été.

Ce qu’il a trouvé était un itinéraire hors de l’ordinaire et l’école ne pouvait pas rivaliser avec cela.

La silhouette robuste qu’il coupe maintenant déguise à quel point il était un jockey amateur décent, chevauchant 46 gagnants sur l’hippodrome et près de 200 points à points.

Gordon Elliott a plus de 200 chevaux à l’entraînement aux écuries Cullentra. Photographie: Morgan Treacy / Inpho



Il a roulé pour le grand intrus de la course britannique, Martin Pipe, qui a transformé le visage de la course d’obstacles dans les années 1980. Elliott a gardé les yeux ouverts et a écouté un homme qu’il considère toujours comme un mentor.

Mais quand il a obtenu un permis pour entraîner lui-même une poignée de chevaux dans une cour louée en 2006, c’était surtout un cas de «Gordon Who? Tout le monde n’a pas tardé à le découvrir.

En moins d’un an, il avait remporté la course la plus célèbre du sport, l’Aintree Grand National, avec Silver Birch.

Elliott avait eu juste une poignée d’autres gagnants avant cela, tous sur de petites pistes sur le circuit des marigots de Grande-Bretagne. Il n’avait pas eu de vainqueur en Irlande. Pourtant, son impression immédiate était spectaculaire. Ces premières impressions ne mentaient pas.

Sa capacité à aspirer de petites races avec des animaux modérés a rapidement attiré de puissants propriétaires tels que le patron de Ryanair Michael O’Leary.

Ses chevaux de Gigginstown sont devenus la base des ambitions de grande course d’Elliott qui ont atteint un sommet avec le succès de la Cheltenham Gold Cup de Don Cossack en 2016 et les Grands Nationaux consécutifs de Tiger Roll en 2018 et 2019.

À quel point une telle ascension stratosphérique vers la gloire a été improbable n’est pas perdue pour les autres dans la course.

«C’est le fils d’un mécanicien, pas le fils d’un seigneur. Il a commencé avec quelques yaks, louant des boîtes », a déclaré un jour Eddie O’Leary du Gigginstown Stud. «C’est incroyable ce qu’il a fait. Mais il est motivé et il a un flair naturel pour l’entraînement.

Ce flair se reflète dans 32 victoires au festival de Cheltenham au cours de la dernière décennie, et en étant deux fois le meilleur entraîneur lors de la plus grande réunion du sport. Cela signifiait que la décision d’O’Leary de mettre fin à ses intérêts de course il y a près de deux ans a amené d’autres propriétaires de premier plan à faire la queue pour prendre sa place aux écuries Cullentra.

L’état de la cour près de Longwood qu’Elliott a établi à partir de zéro après avoir acheté des terres agricoles contient plus de 200 chevaux.

Ils incluent peut-être la jeune star la plus brillante de la course, l’invaincu Envoi Allen, l’un des cordages exclusifs et coûteux de National Hunt appartenant au Cheveley Park Stud à Newmarket.

Le fait qu’ils se soient dit «vraiment horrifiés et consternés» par la photographie et qu’ils attendent le résultat d’une enquête du Irish Horseracing Regulatory Board avant de prendre une décision, souligne combien Elliott a en jeu.

Jusqu’à présent, sa plus grande frustration a été de terminer deuxième derrière Mullins à huit reprises au championnat irlandais des entraîneurs. Cela menace de pâlir par rapport à l’impact d’une seule image.

Il l’a déjà vu perdre le parrainage du géant des paris Befair, craignant les implications commerciales d’être associé à une histoire aussi viscérale.

Normalement, de telles optiques sont peu préoccupantes pour quelqu’un dont l’image de «tout le monde» n’est pas artificielle.

Elliott n’est pas naturel pour «schmoozing» les riches propriétaires, préférant plutôt laisser ses résultats parler. Sur le plan social, il préfère la compagnie d’amis de confiance de son école et de ses jours d’équitation, dont certains font partie intégrante du fonctionnement de son opération.

Jusqu’à présent, le cocktail a fonctionné dans une mesure égalée seulement dans les temps modernes par l’entraîneur vétéran Jim Bolger. Lui aussi a fait irruption dans les échelons supérieurs de la course à partir d’un arrière-plan extérieur au sport.

Elliott a soutenu qu’il avait peu d’ambition de passer à la sphère Flat plus riche et plus globale, préférant plutôt se concentrer sur ce qu’il sait. Mais il est maintenant très en territoire inconnu quant à ce que son avenir lui réserve.

Factfile

Né: 2 mars 1978.

Écuries: Maison Cullentra, Longwood, Co Meath.

1er gagnant: Arrestation, Perth, 11 juin 2006.

1er vainqueur en Irlande: Toran Road, Kilbeggan, 5 mai 2007.

Coupe d’or de Cheltenham: Don Cosack, 2016.

Aintree Grand National: Silver Birch, 2007. Tiger Roll, 2018 et 2019.

1000e vainqueur: Moonday Sun, Punchestown, 31 mai 2017.

Meilleur entraîneur au festival de Cheltenham: 2017 & 2018 (huit gagnants).