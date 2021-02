Le vaccin russe contre le coronavirus atteint plus de 90% d’efficacité: Lancet

Eyeslipsface "Ergy C plus-90 - NUTERGIA (11.5213) 90"

"ERGY® C Plus associe vitamines C, B2 et B3 qui contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire et à la réduction de la fatigue. Vitamines C et B2 protègent aussi les cellules contre le stress oxydatif. ERGY® C Plus contient aussi des polyphénols d'origine naturelle.1 gélule = 180 mg de vitamine