Le système de santé fait face à la poussée de Covid-19 – pour l’instant

Les périodes du Nouvel An sont toujours occupées dans le service de santé irlandais, mais celui-ci est différent des autres.

La combinaison de l’hiver, de la grippe et des vacances de Noël voit généralement des chariots alignés dans les couloirs des hôpitaux début janvier. À la même époque l’année dernière, environ 750 patients ont été hospitalisés pour la grippe et la première semaine de janvier, un nouveau record de chariots a été établi, avec 760 patients en attente d’admission.

Cette année, il n’y a, étrangement, pas de grippe, beaucoup moins de chariots et le nombre de patients respiratoires hospitalisés est en ligne avec celui observé lors d’une mauvaise saison grippale. Mais pas pour longtemps, compte tenu du graphique à la hausse abrupte des infections à Covid-19 ces derniers jours.

Dimanche matin, il y avait 673 patients atteints de coronavirus à l’hôpital, en hausse de 100 en une seule journée, et à 14 heures, ce nombre était encore passé à 685.

Le directeur général de Health Service Executive, Paul Reid, a déclaré que le taux de croissance de la maladie était maintenant de 15 pour cent, contre 11 pour cent avant Noël.

Tout en se déclarant préoccupé par ces augmentations, Reid dit que le système n’est pas débordé «à ce stade» et décrit la situation en soins intensifs comme «pas trop mauvaise», malgré une augmentation récente du nombre de patients très malades.

Il y avait 643 lits généraux gratuits et 43 en USI dimanche. Le HSE n’a pas encore exploité sa capacité de pointe dans l’un ou l’autre domaine et pourrait faire appel à des capacités privées in extremis.

Cependant, au fur et à mesure que les infections augmentent, la capacité du service à réagir diminue, car davantage de membres du personnel sont obligés de s’absenter du travail parce qu’ils sont un cas ou un contact. En conséquence, plus de 400 lits sont actuellement hors service.

Le nombre de patients hospitalisés pourrait atteindre 1300 et ceux de l’USI 300 d’ici la fin du mois, a annoncé dimanche le directeur clinique de HSE, le Dr Colm Henry, et cela suppose le respect total des restrictions de niveau 5.

Dans la communauté, les médecins généralistes voient environ 10 fois le nombre de cas probables de Covid-19 qu’ils étaient il y a un mois, selon le médecin de famille de Dublin, Shane McKeogh. Depuis mars, McKeogh interroge quotidiennement les médecins généralistes pour suivre la progression du virus, fournissant ainsi un système d’alerte précoce pour ce qui pourrait se passer.

Le système de suivi, géré avec GPBuddy, TCD et l’Irish College of General Practitioners, montre la forte augmentation des cas débutés dans la semaine précédant Noël et s’est poursuivie.

En moyenne, les médecins généralistes voyaient un cas de virus probable par jour lors de leurs chirurgies au cours de la première semaine de décembre, dit-il. Avant Noël, cela est passé à trois ou quatre, et le 29 décembre, il était à neuf. Bien que la tendance soit nationale, le tracker a montré des poussées particulièrement importantes dans des domaines spécifiques, comme la forte augmentation des cas à Wexford qui a été en partie liée aux funérailles.

Il est difficile de compiler des chiffres fiables pour la période des fêtes de fin d’année et les données les plus récentes du tracker datent du 31 décembre, mais McKeogh affirme que les services en dehors des heures d’ouverture ont été «incroyablement occupés» ce week-end.

«Nous nous attendons à ce que les chiffres continuent d’augmenter à ce niveau jusqu’à ce que, finalement, le verrouillage brise les chaînes de transmission», dit-il.

‘Difficile quelques semaines’

Le Dr Catherine Motherway, présidente sortante de l’Intensive Care Society of Ireland, prédit «quelques semaines difficiles» à venir.

«Si les gens font ce qu’on leur demande, nous pourrons arrêter la transmission du virus et la montée de la pression sur le service de santé», dit-elle.

Un échec à apporter la maladie mettra les hôpitaux et le service de santé dans son ensemble sous «une pression énorme», a ajouté le consultant basé à Limerick.

Par rapport à la première vague, les patients qui arrivent à l’hôpital dans cette vague ont tendance à être légèrement plus âgés et plus malades, dit-elle, et donc les taux de mortalité peuvent augmenter.

Motherway dit que la raison pour laquelle les infections ont décollé depuis avant Noël est simplement parce que «nous avons trop mélangé» et que nous en payons maintenant le prix.

Les hôpitaux ont encore des capacités à l’heure actuelle, mais ceux qui n’ont pas de chambres individuelles pour les patients peuvent être les premiers à voir les services affectés par la nécessité de contrôler les infections et de protéger les patients.

Elle reste optimiste quant à notre capacité à inverser la tendance.

«Le public irlandais a très bien fait cela à deux reprises; ils vont simplement devoir recommencer maintenant », dit-elle.

«La meilleure façon de ne pas mourir de Covid est de ne pas l’obtenir en premier lieu.»