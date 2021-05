Una Mullally: un autre morceau du puzzle culturel de Dublin est perdu

La disparition d’un autre lieu culturel à Dublin la semaine dernière peut ne pas attirer le même genre d’attention que la démolition de théâtres et de clubs ces derniers temps, mais c’est toujours un moment important. Jigsaw, à Belvedere Court près de Mountjoy Square à Dublin 1, était un espace bien-aimé, une piste de danse accueillante et un lieu de rencontre qui attirait des artistes, des collectifs d’activistes et ceux qui valorisaient la communauté, la convivialité et la créativité.

Beaucoup se souviendront également de son incarnation précédente en tant que centre social, Seomra Spraoi. Ce qui est particulièrement triste, c’est l’inévitabilité de la fermeture. Dublin est devenu un endroit rigide qui ne se pliera pas aux désirs et aux besoins plus éclectiques de ceux qui veulent des espaces où la valeur de leur valeur n’est pas toujours précédée d’un symbole de l’euro.