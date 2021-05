Le compte secret d’Eoghan Harris a été découvert à la suite de sondages

suite702 Couverture de couette de coton biologique perkal 300TC - à l’exclusion des taies d’oreiller - Camel

Housse de couette de la marque Amsterdam SUITE702. Ce modèle est fait de perkal de coton 100% biologique. Tous les produits SUITE702 sont certifiés GOTS, Global Organic Textile Standard. L’objectif de l’Organisation mondiale du textile standard est de définir des normes acceptées à l’échelle mondiale qui garantissent que le produit textile a et maintient son statut écologique. Cette housse de couette est tissée avec 300 fils par mètre carré. Le nombre de fils, ou densité de fils, indique la densité de tissage du tissu. La façon perkal de tisser assure que le matériau se sent doux, grinçant et aussi un peu plus frais. Une expérience de luxe merveilleuse que vous ne trouverez que dans les meilleurs hôtels 5 étoiles. La couette est terminée avec une fermeture à l’aveugle avec des boutons. Taie d’oreiller n’est pas inclus, disponible séparément.