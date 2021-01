Realpolitik l’emporte alors que l’UE ne prend aucune mesure pour Navalny

Pas de sanctions. Pas de délais. Aucune répercussion diplomatique.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont discuté lundi du chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny, mais lui ont offert à peine plus que la distinction de figurer en tête de leur ordre du jour.

Alors que certains pays de l’UE ont suggéré d’imposer de nouvelles sanctions à Moscou en réponse à l’arrestation de Navalny, le chef de la politique étrangère du bloc, Josep Borrell, a déclaré: « Il n’y a pas eu de proposition concrète sur la table. »

« Il est certain que le Conseil est prêt à réagir comme l’exigent les circonstances et à prendre les mesures appropriées si les circonstances l’exigent », a déclaré Borrell sans expliquer quelles pourraient être ces circonstances, ou si quelque chose d’autre que la mort de Navalny entraînerait une réponse concrète de l’UE.

Mais la réunion de lundi n’a apporté « aucune sorte de proposition – et par conséquent aucune sorte de décision » sur la manière de répondre aux derniers développements en Russie, a-t-il dit.

Navalny a été arrêté la semaine dernière à son retour d’Allemagne à Moscou, après s’être remis d’une tentative d’assassinat qui, selon les enquêteurs internationaux, avait été menée avec un agent neurotoxique de qualité militaire. La base de l’arrestation de Navalny était la violation des conditions d’une condamnation avec sursis dans une affaire de fraude de 2014 qui a elle-même été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme.

Au cours du week-end, des milliers de Russes sont descendus dans les rues de villes du pays, dont certains à des températures aussi basses que -50 degrés Celsius, pour protester contre l’arrestation de Navalny. Plus de 3 000 personnes ont été arrêtées lors des manifestations, que le gouvernement russe a déclarées illégales.

S’adressant aux journalistes après la réunion du Conseil des affaires étrangères de l’UE lundi, Borrell a ajouté les manifestants arrêtés à son message habituel regrettant l’emprisonnement de Navalny. «Le Conseil a jugé cela totalement inacceptable, a condamné les détentions massives et la brutalité policière au cours du week-end, et nous appelons la Russie à la libération de M. Navalny et des personnes détenues», a-t-il déclaré.

Mais Borrell s’est empressé d’ajouter qu’il ne modifiait pas ses projets de se rendre à Moscou au début du mois prochain à l’invitation du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

«J’ai informé le Conseil de mon intention de me rendre à Moscou, en assistant à une invitation de longue date du ministre Lavrov», a déclaré Borrell. «Ce sera une bonne occasion de discuter avec mon homologue russe de toutes les questions pertinentes, de passer des messages clairs sur la situation actuelle, les disputes sur les droits et libertés et aussi d’avoir une discussion stratégique sur nos relations avec la Russie.» Il a déclaré que cette visite l’aiderait également à se préparer à une réunion de mars des chefs d’État et de gouvernement de l’UE, au cours de laquelle les relations russes seront à l’ordre du jour.

Certains diplomates européens ont déclaré que des sanctions devraient être imposées si Navalny n’est pas libéré avant le 15 février, fin d’une période de détention initiale de 30 jours ordonnée par les autorités russes. D’autres ont suggéré d’attendre la fin de la discussion du Conseil européen entre les dirigeants de l’UE en mars.

Mais il était clair lundi qu’il n’y aurait pas d’action concrète de sitôt, même si Navalny avait évoqué la possibilité qu’il puisse être tué en prison.

L’Occident a été confronté à un dilemme sans victoire en essayant de soutenir Navalny, que le Kremlin dénigre régulièrement comme un outil des puissances étrangères. Tout soutien de l’extérieur est caractérisé comme la preuve d’une conspiration, malgré le propre engagement de Navalny envers la Russie et sa politique personnelle, dans laquelle il a parfois manifesté des tendances nationalistes.

L’approche de l’UE lundi, cependant, semblait pencher vers l’indifférence, même si des pays comme la Pologne et la Lituanie ont appelé à une ligne plus dure contre Moscou.

Lorsqu’on lui a demandé s’il exigerait de voir Navalny lors de sa visite, Borrell a seulement répondu: «Je serai très heureux de voir M. Navalny. J’essaierai de rester en contact avec la société civile russe. Nous faisons cela tous les jours à différents niveaux, mais il s’agit d’une visite au gouvernement russe. »

D’autres responsables ont déclaré qu’une forte réaction de l’UE était nécessaire.

«Nous avons un politicien de l’opposition russe qui a été empoisonné par une arme chimique…. ce qui est une grande préoccupation « pour tous ceux qui luttent pour la démocratie et » dans ce cas, il faut s’en tenir aux valeurs « , a déclaré le ministre slovène des Affaires étrangères Anže Logar dans une interview.

Borrell a déclaré que sa visite à Moscou était prévue à un moment opportun.

«Si le Conseil européen doit parler des relations avec la Russie en mars, je pense que c’est un bon moment pour aller parler et entrer en contact avec les autorités russes», a déclaré Borrell. «Je ne partage pas l’opinion selon laquelle lorsque les choses tournent mal, on ne parle pas, au contraire, c’est le moment où il est le plus nécessaire de parler.