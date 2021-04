Chute brutale des cas de Covid-19 «  avant le meilleur scénario  », déclare Donnelly

L’Irlande est en avance sur les scénarios les plus optimistes pour la baisse du nombre de cas de Covid-19, ce qui signifie que le pays est maintenant dans une «position très positive pour parler de mai, juin, juillet et de l’assouplissement des restrictions», a déclaré le ministre de la Santé sur Dimanche.

«Nous sommes en avance sur le meilleur scénario qui nous a été donné il y a quatre semaines» pour les cas de virus et le nombre R ou le taux de reproduction du virus est resté inférieur à 1. »

Cela «nous met dans une position très positive pour parler de mai, juin, juillet» et de l’assouplissement des restrictions, a déclaré le ministre.

Il s’exprimait dimanche, avant que l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) ne rapporte un autre décès lié à Covid-19 et 269 nouveaux cas de virus.

Il s’agit du nombre le plus bas de cas signalés en une journée depuis le 14 décembre et marque la poursuite d’une tendance récente positive à la baisse des cas qui a accru l’optimisme quant à l’assouplissement supplémentaire des restrictions.

Le nombre de patients Covid-19 hospitalisés a également chuté ce week-end à son plus bas niveau depuis octobre, avec 181 personnes traitées pour le virus.

Un nombre R (reproduction) inférieur à 1 signifie que la propagation du virus ralentit.

M. Donnelly a déclaré au programme This Week de RTÉ que le ralentissement du nombre de cas «nous met dans une position très positive pour parler de mai, juin, juillet» et de l’assouplissement des restrictions.

Construction

Plus tôt dimanche, le Taoiseach Micheál Martin a déclaré que le gouvernement envisagera de faire rouvrir toutes les constructions en mai alors que «les étapes clés sont atteintes» en ce qui concerne le contrôle des cas de Covid-19.

S’exprimant lors de la commémoration annuelle 1916 de l’Arbor Hill par le Fianna Fáil, M. Martin a déclaré: «Nous chercherons à ce que toutes les activités de construction soient rouvertes. Nous comprenons l’impact majeur ressenti par les petites entreprises et souhaitons voir le retour d’une activité de vente au détail et commerciale et de services personnels supplémentaires.

Le Taoiseach a également déclaré: «Nous avons commencé les étapes graduelles de levée de certaines restrictions. Et si nous pouvons garder le contrôle du virus, nous irons aussi vite que possible pour en soulever davantage. »

Le Dr Ronan Glynn, médecin-chef par intérim du ministère de la Santé, a déclaré dimanche dans un communiqué: «Nous avons déjà vu l’impact fantastique de la vaccination parmi nos travailleurs de la santé et dans nos maisons de retraite.

«La baisse de l’incidence dans tous les groupes d’âge au cours des dernières semaines ne peut pas être attribuée à la vaccination, mais plutôt aux efforts énormes déployés par les personnes de toute la société pour assurer leur sécurité et celle de leur famille.»

Vaccins

M. Donnelly a également déclaré qu’il avait demandé une recommandation sur la possibilité d’augmenter le délai entre la première et la deuxième dose de vaccin jusqu’à 12 semaines, dans le but d’accélérer le nombre de personnes pouvant recevoir une première dose.

M. Donnelly a déclaré que les données d’Irlande et du monde entier montraient que l’impact de la première dose était très significatif en termes de réduction des cas et d’hospitalisations. M. Donnelly a déclaré qu’il avait demandé l’avis du Dr Glynn à ce sujet.

D’ici la fin de la semaine prochaine, 26 centres de vaccination auront été ouverts dans tout l’État à mesure que le programme de vaccination s’intensifiera, avec pour objectif d’administrer 250 000 doses par semaine.

Un total de 814 470 personnes ont été entièrement vaccinées à ce jour dans l’État tandis que 341 129 personnes ont reçu leur première dose, au vendredi 16 avril.

L’ouverture du commerce de détail « menace un pic »

En Irlande du Nord, 82 autres cas de Covid-19 ont été confirmés dimanche, sans nouveau décès signalé.

Une augmentation du nombre de personnes traversant la frontière lorsque des magasins non essentiels rouvrent dans le nord avant la République menace un pic d’infections dans toute l’Irlande en quelques semaines, met en garde la British Medical Association.

Les détaillants, qui ne sont actuellement autorisés à offrir que des services de clic et de collecte, et l’hospitalité en plein air devraient rouvrir complètement au nord de la frontière le 30 avril, tandis que les coiffeurs et les salons de beauté pourront recommencer à fonctionner le 23 avril.

Le Dr Tom Black, président de la BMA dans le Nord, a déclaré que la réouverture «prudente» était la «bonne chose à faire» étant donné les taux actuels d’infection dans la région, mais il a mis en garde contre l’impact des achats transfrontaliers en conséquence. des services toujours fermés dans la République.

«Lorsque des magasins non essentiels ouvrent, cela ne me surprendrait pas si des gens passaient la frontière pour faire du shopping», a-t-il déclaré.

«Cela augmentera la transmission de l’infection. Cela l’augmentera ici et en République d’Irlande. »

S’adressant au Sunday Politics de la BBC en Irlande du Nord, il a déclaré qu’il y avait eu «à peu près le même» nombre de vaccinations dans la République «mais avec une population plus importante, le pourcentage (de la population) est plus faible».