Un dirigeant d’Irlande du Nord appelle à mettre fin à la violence de rue «  déplorable  »

Les ministres ont conjointement condamné la violence «déplorable» en cours en Irlande du Nord et appelé à mettre fin aux violentes manifestations.

Dans une déclaration conjointe après une réunion spéciale de l’exécutif du partage du pouvoir jeudi, l’exécutif s’est dit «gravement préoccupé» par la violence en cours.

«Les attaques contre les policiers, les services publics et les communautés sont déplorables et ils doivent cesser», indique le communiqué.

«La destruction, la violence et la menace de violence sont totalement inacceptables et injustifiables, quelles que soient les préoccupations qui peuvent exister dans les communautés.

«Ceux qui chercheraient à utiliser et à maltraiter nos enfants et nos jeunes pour mener ces attaques n’ont pas leur place dans notre société.»

Les ministres ont déclaré qu’ils étaient «tous unis dans notre soutien à la loi et à l’ordre et nous déclarons collectivement notre soutien au maintien de l’ordre et aux policiers qui se mettent en danger pour protéger les autres».

La vice-première ministre Michelle O’Neill a déclaré que c’était un «miracle», personne n’a été tué jusqu’à présent.

Elle a déclaré que les émeutes à un point d’éclair sectaire dans l’ouest de Belfast étaient «une escalade très dangereuse des événements».

Elle parlait juste après que l’exécutif ait été informé par le chef de la police du PSNI, Simon Byrne, des violences à Belfast, Derry et Tyrone qui font rage depuis plus d’une semaine, au cours desquelles il a confirmé que 55 policiers avaient été blessés.

Mme O’Neill a déclaré que «personne ne peut manquer d’être alarmé par le fait» que certains des émeutiers sont «des enfants aussi jeunes que 13 ans».

« Ce n’est pas juste, c’est dangereux, c’est inacceptable et c’est un miracle qu’aujourd’hui, personne n’a été tué », a-t-elle déclaré à l’Assemblée de Stormont qui a été rappelée pour une session d’urgence jeudi.

Mercredi soir, un bus a été détourné et incendié, un photographe de presse a été agressé et il y a eu des affrontements entre loyalistes et nationalistes dans la rue Peace Line qui relie Shankill Road à Springfield Road dans l’ouest de Belfast.

‘Attaque constante’

Le gendarme en chef adjoint du PSNI, Jonathan Roberts, a déclaré: «L’ampleur du désordre la nuit dernière était à une échelle que nous n’avons pas vue ces dernières années à Belfast ou plus loin.

«Le fait qu’il s’agisse de violences sectaires impliquant de grands groupes des deux côtés n’est pas quelque chose que nous avons vu ces dernières années. Nous pensons qu’il y avait un niveau de pré-planification. »

J’ai parlé avec le chef de la police pendant qu’il informe les partis politiques. Les pensées vont particulièrement aux officiers blessés par les violences injustifiées et injustifiables de ces derniers jours. Les responsables doivent être soumis à la rigueur de la loi et tous doivent être égaux devant la loi. – Arlène Foster #WeWillMeetAgain (@DUPleader)

8 avril 2021

Il a déclaré qu’il y avait plus de 600 personnes présentes lorsque des bombes à essence, des bouteilles, de la maçonnerie et des feux d’artifice ont été lancés au cours de la dernière nuit de violence à l’intersection de Lanark Way et de West Circular Road à l’ouest de Belfast.

«Pendant ce temps, les officiers ont été constamment attaqués», a-t-il dit.

« Il est très chanceux que personne n’ait été gravement blessé étant donné le grand volume de bombes à essence qui ont été lancées », a déclaré M. Roberts, ajoutant: « Quiconque participe à un tel comportement peut s’attendre à être arrêté et placé en garde à vue et placé au front. des tribunaux. »

Il a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer si des groupes paramilitaires étaient impliqués dans les émeutes, affirmant que l’orchestration faisait l’objet d’une enquête.

«Il y avait certainement des gens qui ont participé à cela qui ne faisaient pas partie de groupes paramilitaires, qui étaient des enfants et d’autres adultes», a-t-il ajouté. « Je sais que ce qui s’est passé ne représente pas non plus la communauté au sens large. »

L’épave d’un bus en feu sur la Shankill Road à Belfast. Photographie: Liam McBurney / PA Wire



M. Roberts a confirmé que six balles en plastique – connues sous le nom de projectile à énergie atténuante ou AEP – ont été tirées par ses officiers pendant le «trouble violent».

Huit officiers ont été blessés. Deux hommes âgés de 18 et 28 ans ont été arrêtés, soupçonnés de comportement émeutier.

Une enquête a été ouverte sur l’agression d’un photographe de presse par deux hommes masqués ainsi que sur des dommages criminels à son équipement. En plus d’un bus détourné et incendié, deux automobilistes ont vu leurs véhicules détournés et incendiés.

«Alors que beaucoup de personnes impliquées dans le trouble hier soir étaient des adultes, il est clair que de nombreux jeunes étaient impliqués», a déclaré M. Roberts. «Les jeunes étaient encouragés à commettre des actes criminels par des adultes, qui se tenaient en applaudissant et encourageant la violence.»

M. Roberts a déclaré que ces jeunes risquaient leur sécurité et aussi «risquaient leur avenir», ajoutant: «Aujourd’hui, j’en appelle aux parents et tuteurs, veuillez parler à vos enfants.

«À ces dirigeants communautaires, civiques et politiques, veuillez exercer toute influence que vous avez pour réprimer cette violence dérangeante, inutile et indésirable», a-t-il déclaré.

Mme O’Neill a exhorté ceux qui, selon elle, organisaient les jeunes à s’engager dans la violence à cesser.

«Nous savons tous d’où vient cette influence», a-t-elle déclaré. «Cela vient des paramilitaires loyalistes illégaux et des éléments criminels qui orchestrent cette violence alors qu’ils prennent du recul et envoient des jeunes faire leur demande.

«Ces personnes ne sont pas des modèles pour nos jeunes. Ils sont dépassés, ils sont désuets et ils sont pris dans une distorsion temporelle qui n’a aucune incidence sur l’endroit où se trouve la grande majorité des gens dans cette société ou où ils veulent être.

«Ils retiennent leur propre peuple et retiennent leur propre communauté.»

«En arrière»

La Première ministre Arlene Foster, comparaissant par liaison vidéo, a déclaré à l’Assemblée que les scènes de violence dans la région sont «totalement inacceptables».

«Il ne peut y avoir de place dans notre société pour la violence ou la menace de violence et cela doit cesser», a-t-elle ajouté.

«Les blessures infligées aux agents de première ligne, les victimes terrorisées, les dommages aux biens des personnes, les atteintes à l’image de l’Irlande du Nord, en cette année de notre centenaire, nous ont fait reculer.

«Aucune brique, aucune bouteille, aucune bombe à essence lancée n’a réussi ou ne pourra jamais rien réaliser, sauf la destruction, le mal et la peur.»

Foster a déclaré que le Nord était redevable aux policiers qui se tenaient «entre l’ordre et ceux qui préfèrent l’anarchie».

Billy Hutchinson, chef du Parti unioniste progressiste, qui a des liens avec l’Ulster Volunteer Force, a déclaré qu’il n’avait «aucune preuve» que la violence était orchestrée par des paramilitaires.

«Si une personne d’une organisation paramilitaire est au milieu de cela, cela signifie-t-il que ce sont tous des paramilitaires», a-t-il déclaré à BBC Radio Ulster.

M. Hutchinson a déclaré que des mères pouvaient être vues en train d’éloigner leurs enfants des émeutes. D’autres scènes montrent des adultes acclamant des jeunes chargeant vers des points d’éclair.

M. Hutchinson a déclaré qu’il ne voulait pas que les jeunes soient impliqués dans «quelque type de violence que ce soit», mais qu’ils attendaient une occasion de manifester pacifiquement.

«Je ne veux pas que les jeunes s’attaquent aux problèmes de ma génération, car ils ne sont pas les leurs», a-t-il déclaré. – PA