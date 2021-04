Match à mort conservateur allemand

Appuyez sur play pour écouter cet article

BERLIN – Après des mois de joutes polies, de jabs doux et de ripostes douces, le duel amical sur la succession d’Angela Merkel a finalement atteint son inévitable tour final: une bataille à mort.

Les deux hommes en lice pour devenir le porte-étendard conservateur dans la course à la chancelière – le chef de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) Armin Laschet et Markus Söder, chef de l’aile bavaroise de l’alliance de centre-droit, l’Union chrétienne-sociale – se sont affrontés lundi (de loin), chacun prétendant qu’il était l’héritier légitime du manteau de Merkel.

«Ma position est claire», a déclaré Laschet après avoir reçu le ferme soutien de sa candidature de la part du comité exécutif de la CDU. «Je veux une Allemagne moderne!»

La plus grande question est de savoir si les électeurs allemands le veulent.

En plus de diriger la CDU, Laschet est le premier ministre du plus grand État d’Allemagne, la Rhénanie du Nord-Westphalie. Mais ses chiffres de sondage diminuent, à la fois au niveau national et au pays, alimentant des doutes quant à savoir s’il est le bon candidat.

«C’est le poste le plus important qui soit en Allemagne», a répondu Söder, qui jouit d’une grande popularité à la fois en Bavière et dans toute l’Allemagne, plus tard dans la journée. «Je suis prêt pour ça!»

Pendant des mois, les deux avaient insisté pour qu’une décision finale soit prise après une sombre réflexion entre Pâques et le dimanche de Pentecôte (23 mai) sous une forme de tête-à-tête à l’amiable. Cependant, ce plan a frappé un mur au cours des deux derniers jours, car les deux hommes ont reconnu que la seule conclusion qu’ils ont pu tirer est qu’ils veulent tous deux avoir une chance sur la bague en laiton.

Pourtant, le temps presse. La pandémie a eu un lourd tribut au soutien public des conservateurs et de nombreux membres de la base du parti veulent un candidat le plus tôt possible dans l’espoir que la sélection donnera un coup de pouce au bloc alors que la campagne pour les élections du 26 septembre débutera.

Les Verts, qui, selon les sondages, sont devenus les plus redoutables rivaux du centre-droit, devraient annoncer leur candidat à la chancelière le 19 avril.

Lundi, Laschet et Söder ont tous deux cherché et reçu le soutien de hauts fonctionnaires de leurs partis respectifs. Bien que les deux parties aient insisté lundi sur le fait qu’elles voulaient une résolution rapide, on ne sait pas comment ni quand la question de savoir qui dirigera le centre dans la campagne électorale à venir sera tranchée.

La meilleure estimation de la plupart des responsables du parti était «d’ici la fin de la semaine». Le problème est que les parties ne se sont jamais entendues sur un processus formel pour choisir un candidat conjoint, en partie parce qu’il était généralement clair. La CDU est plusieurs fois plus grande que la CSU, qui ne fonctionne qu’en Bavière, et les deux ont depuis longtemps compris tacitement que la «grande sœur» aurait le dernier mot.

Alliance de longue date

L’alliance de leurs deux partis, que les Allemands appellent simplement «l’Union», domine la politique allemande depuis la guerre, menée par Konrad Adenauer, Helmut Kohl et Merkel. Aucun dirigeant de la CSU n’est jamais devenu chancelier, mais deux d’entre eux ont été le candidat du bloc, seulement pour perdre – en 1980 et en 2002.

En 1979, Franz Josef Strauß, le parrain de la politique bavaroise, a devancé le premier ministre de Basse-Saxe – Ernst Albrecht, le père d’Ursula von der Leyen et un allié de Kohl – dans une course acrimonieuse pour devenir le candidat. La victoire fut de courte durée. Strauß a non seulement enregistré le pire résultat des conservateurs depuis la guerre, mais sa querelle avec Kohl, qui allait gagner la chancellerie quatre ans plus tard, a laissé une profonde fracture dans l’alliance qui a pris une génération à réparer.

Söder a pris la peine de souligner que lui et Laschet s’entendent bien et ne sont pas du tout similaires à Kohl et Strauß. Même ainsi, le risque d’une scission plus profonde est suffisamment grave pour que Wolfgang Schäuble, président du parlement allemand et le seul conservateur de haut niveau à travailler en étroite collaboration avec Kohl et Strauß, a mis en garde contre la tenue d’un vote sur la candidature dans le groupe parlementaire de l’Union, comme arrivé en 1979.

Pourtant, le camp de Söder est impatient de faire exactement cela, sachant très bien que leur homme aurait de bonnes chances de gagner. Si Laschet a le soutien des mandarins du parti, son soutien parmi les députés conservateurs, dont les emplois dépendent de son succès à l’automne, est moins sûr.

La semaine dernière, un groupe de députés de la CDU du Bade-Wurtemberg a publié une déclaration exhortant Laschet à céder la place à Söder, qu’ils ont qualifié de «candidat puissant et prometteur». Les chapitres de la CDU à Berlin et à Hambourg ont ajouté leurs voix à ces appels lundi, approuvant le Bavarois sur le chef de leur propre parti pour le poste de chancelier.

Ce soutien explique pourquoi Söder a décidé de tenir bon et de se battre. Si la cohésion de l’Union était sa principale préoccupation, il aurait pu faire une sortie gracieuse au cours du week-end après que Laschet eut clairement indiqué qu’il ne se retirerait pas.

La vérité est que Söder a observé le poste de chancelier pendant des années et attend tranquillement dans les coulisses alors que la CDU luttait pour trouver son leadership pour l’ère post-Merkel. Le premier choix de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a démissionné soudainement l’année dernière après un court passage, affirmant qu’elle ne pensait pas avoir le soutien nécessaire pour continuer. Ce qui a suivi a été un long concours pour trouver un remplaçant qui a été encore compliqué par la pandémie.

Même avant que Laschet ne l’emporte dans la course pour succéder à Kramp-Karrenbauer et diriger la CDU en janvier, beaucoup ont mis en doute son aptitude à être candidat à la chancelière.

Söder était et reste beaucoup plus populaire. Le Bavarois a mené le peloton des candidats potentiels pour succéder à Merkel dans un sondage publié dimanche, enregistrant 37%, contre seulement 13% pour Laschet. Söder a même dépassé Merkel en tant que politicien le plus populaire d’Allemagne, selon un autre sondage publié par Bild lundi.

La préférence publique écrasante pour Söder, constante depuis des mois, est la raison pour laquelle Laschet a tenté de faire de sa candidature un fait accompli lundi en s’assurant le soutien de son appareil de parti et en l’annonçant rapidement au monde lors d’une conférence de presse. Mais, comme l’a souligné le camp de Söder, les fonctionnaires qui peuplent les organes de décision de la CDU ne représentent pas «l’étendue» du parti ou de sa base. De plus, beaucoup d’entre eux sont redevables à Laschet dans sa position de chef du parti.

Le groupe parlementaire de l’Union doit se réunir mardi. Laschet a déclaré lundi que l’assemblée ne voterait pas sur un candidat à la chancelière, mais que la pression augmentant, il pourrait être impuissant à mettre un terme à une telle démarche.

Même s’il y a un scrutin, cependant, le résultat ne serait pas contraignant. En fin de compte, les deux parties doivent s’entendre, ce qui signifie que l’un des hommes devra reculer.

Söder a déclaré lundi qu’il ne s’attendait à une décision que plus tard dans la semaine, lorsqu’il prévoyait d’organiser une petite délégation de la CSU pour rencontrer Laschet et son équipe.

En attendant, il parie que le soutien public dont il bénéficie convaincra la CDU qu’elle n’a d’autre choix que de le soutenir.

«Ce qui compte, c’est ce que pensent les électeurs», a-t-il déclaré à Bild Live dans une interview lundi.