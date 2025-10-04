GP Explorer 3 au Mans : pole position, nouveaux records et temps forts du dimanche

4.9/5 - (163 votes)

Le circuit Bugatti du Mans a vibré ce week-end avec la troisième édition du GP Explorer 3. Pour cette ultime édition, une sélection éclectique de créateurs de contenu, de pilotes amateurs et de célébrités s’est retrouvée autour des monoplaces de Formule 4. Entre la pole position décrochée par le streamer espagnol Karchez et la première victoire française en MotoGP depuis plus d’un demi-siècle le même jour, l’événement a captivé tous les regards et offert son lot de surprises.

Karchez s’impose en pole position lors de la course sprint

L’organisation du GP Explorer 3 a introduit cette année une nouveauté marquante : la course sprint, distincte de la grande épreuve du dimanche. Lors des qualifications sur le célèbre tracé Bugatti, Karchez, figure incontournable du streaming européen, a brillé en décrochant la pole position pour ce sprint inaugural.

Face à une grille de départ réunissant influenceurs populaires et sportifs aguerris, ses performances ont impressionné dès la première session chronométrée. Non seulement Karchez a devancé ses rivaux, mais il a aussi établi un nouveau record sur ce circuit, installant une tension palpable parmi les autres candidats au départ.

Un plateau inédit de 24 pilotes réunis par Squeezie

Pour cette troisième édition, le GP Explorer marque un tournant avec un nombre record de participants : 24 pilotes étaient alignés sur la grille, fruit d’un casting rigoureux organisé par le streamer français Squeezie et son équipe. En orchestrant cet événement, il a réuni des personnalités issues d’horizons variés, allant du web à la scène musicale ou sportive.

Ce format original contribue au succès populaire croissant de la compétition. Le mélange entre pilotes occasionnels et animateurs vedettes multiplie les rebondissements tout au long du week-end, rendant chaque instant imprévisible.

Squeezie (pilote et organisateur)

(pilote et organisateur) Mister V (humoriste et vidéaste)

(humoriste et vidéaste) Léa Élui (influenceuse digitale)

(influenceuse digitale) Ana On Air (créatrice de contenu)

(créatrice de contenu) Karchez (streamer espagnol)

(streamer espagnol) Kaatsup (pilote virtuel et créateur)

(pilote virtuel et créateur) Plusieurs invités surprises venus de différentes régions françaises

La diversité de ce plateau assure une large couverture médiatique et mobilise massivement le public autour de leurs favoris respectifs, renforçant ainsi l’engouement général.

Records battus et enjeux sportifs du sprint

La session qualificative pour la course sprint, organisée samedi, a placé la barre très haut. Karchez a dominé ses adversaires, devançant notamment Kaatsup et Squeezie qui complètent le top 3 de la grille de départ. Avec son nouveau chrono de référence sur le circuit du Mans en Formule 4, la tension est montée d’un cran à l’approche du départ.

Les spectateurs présents ont assisté à une véritable démonstration de maîtrise technique rarement vue chez des pilotes amateurs. Entre stratégies affûtées et prises de risques calculées, chaque virage pouvait bouleverser le classement, comme en témoignent les nombreux dépassements observés dans les courbes rapides du circuit.

Pilote Position sur la grille Sprint Nationalité Karchez 1 Espagnole Kaatsup 2 Française Squeezie 3 Française

Au terme de la sprint race, l’ensemble des participants a salué la performance du poleman et la compétitivité générale, témoignant du niveau de préparation requis, y compris pour des profils éloignés de la sphère automobile professionnelle.

Un dimanche exceptionnel sous le signe du sport mécanique

La journée du dimanche a mêlé spectacles, animations et épreuves majeures. Sur la piste, la course principale du GP Explorer a vu s’affronter les 24 protagonistes dans une ambiance survoltée, alors que les tribunes se remplissaient bien avant le lever du drapeau à damier. Au-delà de la compétition organisée autour des créateurs de contenus, Le Mans accueillait simultanément un grand rendez-vous du sport moto.

En effet, sur le même site, Johann Zarco a marqué l’histoire en remportant le Grand Prix de France MotoGP sous la pluie, signant la première victoire française dans l’épreuve depuis 1954. Cette double actualité exceptionnelle a mis la Sarthe à l’honneur, alliant attraction médiatique internationale et exploits tricolores retentissants.

Course GP Explorer : 24 voitures engagées, scénario mouvementé

: 24 voitures engagées, scénario mouvementé Grand Prix MotoGP : victoire française historique de Zarco

: victoire française historique de Zarco Animations paddock destinées à toutes les générations

Entre records personnels et souvenirs collectifs, chaque acteur et spectateur du week-end a trouvé matière à célébrer lors de cette édition finale du GP Explorer, désormais reconnue en trois ans comme l’un des événements incontournables du calendrier motorsport amateur et digital en France.

