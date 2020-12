L’Irlandaise qui a épousé une Bee Gee: «  C’était comme être mariée à la famille  »

C’était peut-être le moment notoire de 1997 où, après un barrage d’insultes jokey de Clive Anderson, les Bee Gees sont sortis de son chathow au milieu d’une interview. Ou peut-être que c’était les cheveux fabuleusement bouffants qui bouffaient avec défi contre l’ère punk. Mais les frères Gibb auraient dû être plus cool.

Écrivant dans The Guardian peu de temps après la mort de Maurice Gibb en 2003, Alexis Petridis a dénoncé le ton condescendant trouvé dans plusieurs nécrologies: «Ils ont noté l’énorme succès des Bee Gees, ont ri de leurs vêtements et ont mentionné leurs querelles fraternelles et leur toxicomanie. Pourtant, ils ont à peine mentionné la musique.

La mort de Robin Gibb, en 2012, à la suite d’une longue bataille contre le cancer du foie et du côlon, a suscité des avis tout aussi condescendants.

Un nouveau documentaire, The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, raconte l’extraordinaire carrière du groupe, creusant les années avant et après leur passage en tant que «rois du disco» et, ce faisant, bouleversant le classement historique de la frères Gibb en tant que rois glitterball.

«Je me souviens d’eux quand je grandissais en Angleterre parce que je me souviens d’eux sur Top of the Pops, qui n’est plus à la BBC mais qui était une émission très importante», explique le producteur du film, Nigel Sinclair. «Je pense qu’ils sont apparus pour la première fois avec [the song] Massachusetts. C’était le numéro un. J’ai donc vécu la première phase de leur carrière, que personne en Amérique ne connaît vraiment.

Avec leur frère aîné Barry, les jumeaux Gibb ont perfectionné des harmonies vocales en trois parties et ont commencé à se produire comme un numéro de skiffle précoce.

Le Massachusetts a peut-être distingué le groupe comme – pour citer son manager Robert Stigwood – «le nouveau talent musical le plus important de 1967», mais les frères Gibb n’étaient guère nouveaux dans la musique. Robin et Maurice sont nés le 22 décembre 1949 sur l’île de Man. Leur père, Hugh, était un batteur et un leader de big band. Ayant grandi à Manchester et plus tard en Australie, les garçons ont écouté et imité les harmonies des Mills Brothers.

«C’était l’un de ses premiers défis dans la réalisation de ce film», explique le réalisateur de Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé, Frank Marshall. «Cela n’a tout simplement pas commencé en un seul endroit. Leur histoire se répand partout. Ils sont allés en Australie, puis ils sont revenus, puis ils sont allés à Miami. Nous essayions donc de dire tout cela et de ne pas créer de confusion. Beaucoup de gens pensent qu’ils sont australiens, mais ils ne le sont pas.

Avec leur frère aîné Barry (né en 1946), les jumeaux Gibb ont perfectionné les harmonies vocales à trois voix et ont commencé à se produire comme un numéro de skiffle précoce. Un premier album expérimental – The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs – a produit plusieurs succès et récompenses australiens, et révèle un groupe sautant entre les genres tout en se délectant de leurs parties vocales respectives.

Comme Noel Gallagher, l’un des nombreux frères et sœurs célèbres présentés dans Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé, le note: «Quand vous avez des frères qui chantent, c’est comme un instrument que personne d’autre ne peut acheter.»

De retour au Royaume-Uni, la première incarnation post-Merseyside de Bee Gees a connu le succès avec To Love Somebody (initialement écrit pour Otis Reading avant sa mort prématurée), I Started a Joke, and I’ve Got to Get a Message to You. Quelque chose comme Beatlemania a éclaté partout où ils sont apparus.

«J’avais six Rolls-Royce avant mes 21 ans», a déclaré Maurice dans une interview avant sa mort. «Je ne sais pas où ils sont maintenant.»

« Essayez de dire aux enfants des années 70 qui criaient aux Bee Gees que leur musique n’était que les Beatles refaite », a déclaré John Lennon

Ces premiers disques des Bee Gees ont trouvé une grande faveur auprès de Noel Gallagher et John Lennon. «Essayez de dire aux enfants des années 70 qui criaient aux Bee Gees que leur musique n’était que les Beatles refaite», a déclaré Lennon dans une interview en 1980. «Il n’y a rien de mal avec les Bee Gees. Ils font un sacré bon travail. Il ne se passait rien d’autre à ce moment-là.

Ce sont cependant les années disco du groupe qui effrayeront la plupart de leurs 110 millions de ventes de disques et assureront leur place parmi les Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson et Paul McCartney dans le top cinq des artistes les plus titrés de tous les temps.

Dans les mois qui ont suivi la sortie du film de 1977 Saturday Night Fever, sept chansons écrites par les frères ont occupé la première place des charts américains pendant 27 semaines consécutives sur 37: trois de leurs propres sorties, deux pour le frère et artiste solo Andy Gibb. , If I Can’t Have You d’Yvonne Elliman et Grease, interprété par Frankie Valli.

Le groupe était un ajout ultérieur au mastodonte de Saturday Night Fever; leur chanson Night Fever a déjà été enregistrée avant qu’on ne leur demande de participer. Comme le rappelle John Travolta: « Les Bee Gees n’étaient même pas impliqués dans le film au début … je dansais sur Stevie Wonder et Boz Scaggs. »

C’était la suggestion du groupe que Robert Stigwood, leur manager et producteur du film, change le titre du film en Saturday Night Fever.

«Je me souviens que je travaillais chez Paramount lorsque Saturday Night Fever est apparu», déclare Frank Marshall, qui, en tant que producteur, a présidé la plupart des films de Steven Spielberg. «Ce que j’ai découvert au cours de ce documentaire, c’est que ce n’était pas le cas – comme je le ferais avec tous mes films – que vous appeliez quelqu’un et que vous disiez, hé, pouvez-vous écrire quelque chose pour ça? C’était tout le contraire.

Dwina Murphy-Gibb se souvient du moment exact où, en tant que jeune fille grandissant à Co Tyrone, elle s’est intéressée à la mythologie irlandaise, une fascination qui a engendré une séquence de livres sur Cormac mac Airt et un cycle de poèmes inspiré des druides.

«Même si ma famille, il y a longtemps, est venue de Wexford à l’époque de la famine, elle prenait de la soupe», dit Murphy-Gibb. «Alors je suis allé à l’école protestante du Nord. Ils n’ont pas enseigné l’irlandais ou quoi que ce soit sur la culture. Mais j’étais vraiment de bons amis avec une fille qui allait au couvent. Elle était assise à côté de moi dans le bus. Et un jour, nous avons échangé des livres d’histoire et il y avait une histoire de la mythologie irlandaise dans son livre d’histoire. Et je suis tombé amoureux. J’étais accro.

Ses recherches sur l’Irlande ancienne se sont révélées utiles, selon elle, lorsqu’elle a rencontré Robin Gibb, son mari de 1985 jusqu’à sa mort.

«C’était comme être mariée à la famille», dit-elle. «Cela m’a donné une idée de ce à quoi devait ressembler la vie au sein d’un ancien clan irlandais. Nous devions nous déplacer en groupe. C’était vraiment une chose. Peu importe où nous allions, nous allions ensemble.

«Je n’avais jamais été en dehors de l’Irlande et de l’Angleterre, donc parcourir le monde et m’habituer à différentes saisons, quand c’est l’hiver à la maison mais l’été en Australie, il a fallu un certain temps pour s’y habituer. Je n’avais jamais pensé que j’allais vivre en Amérique. Mais ensuite, la famille est allée à Miami.

Robin Gibb et son épouse, Dwina Murphy-Gibb, en 1987. Photographie: Dave Hogan / Hulton / Getty



Cette idée d’un clan a commencé une vanité centrale pour le réalisateur Frank Marshall: «Quand vous voyez nos photos après qu’elles se soient toutes retrouvées à Miami, tout le monde était là. Il y a 30 ou 40 personnes sur ces photos. Parce que tous les frères possèdent désormais des familles individuelles, ainsi que maman, papa et frère Andy. Ils ont tout fait ensemble. Et cela les différenciait de tout autre groupe.

Alors que le groupe préféré de Murphy-Gibb est Clannad, elle estime que les performances musicales et les compositions de son mari partagent certains attributs folkloriques avec la tenue Donegal.

«J’ai adoré les Bee Gees et j’ai adoré la voix de Robin dès la première fois que je l’ai entendue», dit-elle. «Mais j’étais vraiment dans la musique folk et leur musique – pour moi – a les mêmes qualités. Ce sont des conteurs. Toutes leurs chansons sont des histoires. Je dois te faire passer un message parle de quelqu’un qui parcourt le dernier kilomètre dans Death Row. En écoutant les Bee Gees, c’était la première fois que je découvrais vraiment ce que j’aimais du folk dans la pop.

Ils ont écrit des paroles incroyablement évocatrices, note Nigel Sinclair. «Je me souviens de cette chanson étrange, New York Mining Disaster 1941. Et à l’époque, nous pensions tous qu’il y avait vraiment eu un désastre en 1941. Leurs plus grandes chansons ont ces lignes d’ouverture extraordinaires. «Ce soir, je retourne au Massachusetts». Et si vous regardez leurs premières lignes, elles préparent toutes le terrain pour quelque chose.

S’il est possible de penser à des groupes solo qui se sont réinventés à plusieurs reprises, aucun autre groupe n’a rebondi avec autant de succès entre Merseybeat, disco et synth-pop des années 80 et 90.

Ces compétences en composition de chansons ont évolué au cours de quelque six décennies extraordinaires. S’il est possible de penser à certains actes solos, notamment Madonna, qui se sont réinventés à plusieurs reprises, aucun autre groupe n’a rebondi avec autant de succès entre Merseybeat, disco et synth-pop des années 1980 et 1990.

Les frères Gibb ont également enregistré d’énormes succès pour d’autres artistes, notamment Woman in Love (pour Barbra Streisand), Heartbreaker (Dionne Warwick), Chain Reaction (Diana Ross) et Islands in the Stream (Kenny Rogers et Dolly Parton).

«Quand vous voyez à quel point ils ont réussi dans différents domaines de la musique, certaines personnes pourraient écrire cela comme des imitateurs suivant les tendances», dit Sinclair. «Mais les gens ont dit à propos de Barry – en particulier [Bee Gees producer] Albhy Galuten a dit – que Barry a été appelé dans l’inconscient collectif.

«Je pense qu’ils avaient un instinct pour les changements de musique. Ils écoutaient mais ils n’imitaient pas seulement, ils aidaient en fait à créer des tendances. Si vous écoutez les disques de la fin des années 80, ils sonnent comme les autres groupes de Live Aid, mais dans les années 90, ils reviennent à la narration dramatique.

«Il y a ceux qui connaissent Staying Alive et ils pensent que les Bee Gees sont un groupe disco. Mais en fait, comme vous le voyez dans le film, les Bee Gees sont une boîte aux trésors avec au moins trois phases discrètes de leur carrière »

The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart sort sur les plateformes numériques le 14 décembre