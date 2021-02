Les premiers vaccins Sinopharm arriveront en Hongrie ce mois-ci

Les premières expéditions du vaccin chinois contre le coronavirus Sinopharm arriveront en Hongrie ce mois-ci, selon le chef de cabinet du Premier ministre hongrois Viktor Orbán.

La société fournira suffisamment de doses pour vacciner 250 000 personnes chaque mois jusqu’en avril, a déclaré Gergely Gulyás lors d’un briefing vendredi.

Le pays a conclu un accord pour le vaccin chinois à deux doses contre le coronavirus inactivé en janvier. La Hongrie a également reçu les premières doses du vaccin russe Spoutnik V cette semaine, et Orbán a déclaré plus tôt dans la journée qu’il prévoyait de commencer à les utiliser dès la semaine prochaine.

Le Premier ministre a profité de l’occasion pour critiquer la stratégie de vaccination de l’UE pour « progresser lentement » et se concentrer sur l’obtention de vaccins à bas prix.

« Il était important pour les bureaucrates bruxellois que nous obtenions les vaccins le moins cher possible, ce qui est compréhensible, car ils seront attaqués – s’il y a des attaques – pour savoir s’ils ont été suffisamment prudents dans leurs négociations financières sur l’achat de vaccins », a déclaré Orbán propriété de l’État Kossuth Rádió.

« Mais pour nous, qui ne sommes pas des bureaucrates bruxellois mais des Hongrois … l’argent n’est pas sans importance, mais secondaire par rapport à la vie », a-t-il poursuivi. « Donc si nous devons choisir [between] moins de vaccins plus lentement et à moindre coût, ou rapidement et beaucoup mais plus chers, alors nous choisissons ce dernier. »

«Et ce n’est peut-être pas aussi évident à Bruxelles qu’ici, à Budapest, dans ce studio», a-t-il ajouté.

