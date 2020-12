Le Cabinet examinera mardi le plan de déploiement des vaccins

Le plan de déploiement d’un vaccin Covid-19 au cours des semaines et des mois à venir doit être envoyé au gouvernement aujourd’hui et sera discuté par le Cabinet au début de la semaine prochaine.

Le rapport a été préparé par un groupe de travail de haut niveau présidé par le professeur Brian MacCraith, qui s’est réuni pour la première fois le 23 novembre, dans le but de produire un rapport avant le 11 décembre.

Le rapport présentera une stratégie nationale pour l’achat, la distribution et la livraison d’un vaccin Covid-19, y compris la logistique de la façon dont les doses seront stockées, transportées et administrées.

Le plan devrait être examiné pour approbation par le Cabinet lors d’une réunion mardi, étant donné que le Taoiseach Micheál Martin est actuellement à Bruxelles pour une réunion du Conseil européen.

Les membres du groupe de travail comprenaient le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, le directeur général des services de santé, Paul Reid, ainsi qu’un certain nombre de hauts fonctionnaires et de fonctionnaires travaillant dans les achats et dans d’autres domaines. Le groupe comprenait également des experts en logistique externes, ainsi que des représentants de l’IDA et des forces de défense.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement a convenu des groupes prioritaires pour recevoir le vaccin une fois qu’il sera disponible.

Les résidents âgés de plus de 65 ans des établissements de soins de longue durée, comme les maisons de soins infirmiers, les travailleurs de la santé de première ligne et les personnes de plus de 70 ans seraient parmi les premiers à recevoir le vaccin.

Le déploiement du vaccin fera suite à l’approbation de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Le régulateur européen doit terminer un examen final du vaccin Pfizer / BioNTech au plus tard fin décembre, ce qui pourrait voir les premières doses administrées en Irlande en janvier.

L’EMA pourrait approuver un deuxième vaccin produit par Moderna début janvier, après quoi il serait également administré en Irlande.

Les vaccins produits par Pfizer / BioNTech et Moderna doivent être stockés à des températures extrêmement basses de moins 80 et moins 20 degrés respectivement, et le groupe de travail a dû examiner comment ces derniers seraient stockés et transportés.

Le rapport du groupe de travail devrait également inclure des conseils sur la manière dont les registres de vaccination doivent être tenus et sur le suivi de l’utilisation du vaccin.

Mardi, une femme de 90 ans d’Enniskillen est devenue la première personne au monde à recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech, après son approbation par les régulateurs médicaux britanniques.