Des navires de la marine pour garder les eaux de pêche britanniques en cas de Brexit sans accord

Des navires de la Royal Navy armés de mitrailleuses pourraient être déployés pour protéger les eaux de pêche britanniques en cas de Brexit sans accord.

Quatre navires de patrouille de 80 mètres de long seront disponibles à partir du 1er janvier pour patrouiller dans la Manche et la mer d’Irlande afin d’arrêter la pêche illégale, selon les médias locaux.

Le gouvernement britannique prépare une législation pour étendre les pouvoirs de la police navale britannique afin qu’elle puisse monter à bord des navires étrangers et arrêter les pêcheurs de l’UE s’ils entrent dans les eaux britanniques après un Brexit sans accord. Ils pourraient également saisir les navires de pêche de l’UE.

Bien que les navires de patrouille soient équipés de mitrailleuses, ils ne devraient pas utiliser d’armes contre les bateaux de l’UE. «Personne ne tirera de coups de semonce contre les pêcheurs français; les armes à feu ne sont utilisées qu’en cas de danger de mort », a déclaré un responsable de la marine au Guardian.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti jeudi qu’il existe une «forte possibilité» d’absence d’accord commercial sur le Brexit.

Dans le cadre des mesures d’urgence publiées jeudi, l’UE veut continuer à autoriser les navires de l’UE et du Royaume-Uni à pêcher dans les eaux de l’autre après la fin de la période de transition du Brexit, le 31 décembre, «pour garantir la durabilité des pêcheries» et en raison de «l’importance de la pêche pour la subsistance économique de nombreuses communautés. »

Quelque 42 pour cent de tous les poissons capturés par les équipages de pêche de l’UE sont prélevés dans les eaux britanniques. Ce chiffre est encore plus élevé pour les pêcheurs des pays côtiers voisins tels que la Belgique et les Pays-Bas.

