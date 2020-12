Michel Barnier: Nous devons donner «  toutes les chances de succès aux négociations sur le Brexit  »

Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a adopté un ton optimiste peu de temps après avoir informé lundi les ambassadeurs de l’UE des progrès des négociations sur le Brexit.

«Il est de notre responsabilité de donner aux discussions toutes les chances de succès», Barnier tweeté. «Jamais auparavant un accord aussi complet n’avait été négocié de manière aussi transparente et en si peu de temps», at-il ajouté. «Une concurrence loyale et une solution durable pour nos pêcheurs et nos femmes sont essentielles pour parvenir à un accord.»

Plus tôt, Barnier avait fait des déclarations similaires aux journalistes dans lesquelles il appelait au «calme et au respect», faisant écho aux paroles de l’appel du président du Conseil Charles Michel ce week-end à la tête froide à la suite d’informations selon lesquelles le Royaume-Uni pourrait déployer des navires de la Royal Navy pour patrouiller dans les eaux britanniques s’il n’y a pas de Brexit traiter.

«Je ne dirai pas comme Donald Trump que nos navires sont plus gros que les leurs parce que j’essaie d’être sérieux», a déclaré Michel dimanche. «J’encourage tout le monde à rester calme sur le sujet […]. Nous voulons un comportement pacifique et respectueux.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont entretenus par téléphone dimanche et ont convenu de prolonger les négociations, qui se poursuivent lundi à Bruxelles.