L’UE et le Royaume-Uni progressent sur les questions les plus épineuses de leurs futures négociations sur les relations, a déclaré lundi le négociateur en chef du Brexit, Michel Barnier, aux ambassadeurs du bloc, exprimant un optimisme prudent quant à la possibilité d’un accord dans les prochains jours.

« Il pourrait maintenant y avoir un chemin étroit vers un accord visible – si les négociateurs peuvent éliminer les obstacles restants dans les prochains jours », a déclaré un diplomate de l’UE après le briefing de Barnier.

Le diplomate a ajouté que « des progrès » avaient été accomplis ces derniers jours, mais a souligné qu’il subsistait des lacunes « parfois substantielles » sur les trois principaux points de friction des négociations: la pêche, la gouvernance et les règles du jeu dites « équitables ». dans quelle mesure le Royaume-Uni maintient les lois de l’UE couvrant des domaines tels que les normes du travail, de l’environnement et de la concurrence.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont convenu dimanche lors d’un appel téléphonique que les négociateurs devraient « faire un effort supplémentaire » pour essayer de parvenir à un accord dans les prochains jours.

Selon un autre diplomate de l’UE, Barnier a déclaré que de bons progrès avaient été accomplis dans le domaine de la gouvernance, qui implique des questions telles qu’un mécanisme de règlement des différends au cas où l’une des deux parties violerait les règles de l’accord.

De manière significative, selon ce diplomate, la partie britannique a également adopté des règles du jeu équitables – mais exige que l’UE fasse des concessions en retour. Un accord pourrait être possible dans les prochains jours s’il y avait un compromis sur la pêche, a déclaré Barnier, mais a averti que chaque heure qui passe complique le processus de ratification par les parlements des deux côtés, selon le diplomate.

Après la réunion, Barnier a écrit dans un tweeter que « les prochains jours sont importants » pour décider si un accord peut être mis en place avant le 1er janvier. « Une concurrence loyale et une solution durable pour nos pêcheurs et nos femmes sont essentielles pour parvenir à un accord », a écrit le négociateur en chef.

