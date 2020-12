Les différences qui subsistent entre le Royaume-Uni et l’Union européenne ne doivent pas être sous-estimées, mais une volonté politique existe pour les surmonter, a déclaré le Premier ministre portugais António Costa.

« Pour tout le monde, l’absence d’accord sera très mauvaise, très mauvaise en particulier pour les pays voisins », a déclaré M. Costa.

«Nous sommes sur le dernier dossier. Je ne veux pas sous-estimer sa signification et sa difficulté », a-t-il ajouté.

«Nous ne ferons pas un accord à n’importe quel prix, mais la volonté politique de conclure un accord est là, et … Ursula von der Leyen et Boris Johnson ont clairement indiqué qu’il y avait une volonté commune de surmonter les différends restants. Il y a encore des différences, mais il est possible de les surmonter. »

Le Portugal se prépare à assumer la présidence tournante de six mois de l’UE le 1er janvier, succédant à l’Allemagne.

Les priorités alors que M. Costa assumera le rôle de leader du débat et de forger un consensus entre les dirigeants nationaux du bloc seront de relancer l’économie à la suite de la pandémie de Covid-19, tout en mettant en œuvre une transformation verte et numérique de l’UE, le social-démocrate dit le chef.

M. Costa a mis en garde contre les tentatives du Royaume-Uni de négocier directement avec les dirigeants nationaux, après que le Premier ministre Boris Johnson a exprimé l’espoir de parler bilatéralement à Berlin et à Paris pour débloquer des progrès dans les pourparlers.

«Nous avons un négociateur, et son nom est Michel Barnier», a déclaré M. Costa. «Il est très important pour ces négociations que tous les 27 restent unis.»

«Nous avons une position unifiée sur la position que la commission présente avec le soutien de Michel Barnier. Je pense que nous ne parviendrons pas à un bon accord si chaque chef d’État ou de gouvernement donne sa propre opinion et son point de vue national sur les négociations. Les négociations sont menées par la commission. »