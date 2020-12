Les animaux domestiques britanniques auront besoin d’un certificat pour entrer dans l’UE et en Irlande du Nord après le Brexit

LONDRES – Les animaux domestiques, y compris les chiens, les chats et les furets, auront besoin d’un certificat spécial de santé animale pour voyager avec leurs propriétaires du Royaume-Uni vers l’Union européenne après la fin de la transition au Brexit.

Selon les directives mises à jour publiées mercredi par le ministère britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (Defra), les animaux devront également avoir été micropucés, vaccinés contre la rage et traités contre le ténia. Les animaux de compagnie devront entrer dans l’UE par un soi-disant point d’entrée pour les voyageurs, qui comprend tous les principaux ports français tels que Calais, Caen et Dunkerque, a déclaré Defra.

Le gouvernement britannique a demandé à la Commission européenne d’obtenir le statut de pays tiers répertorié dans la partie 1 en vertu du règlement de l’UE sur les voyages pour animaux de compagnie, ce qui aurait permis aux animaux de compagnie britanniques de se rendre dans le bloc après la fin de la transition du Brexit selon les mêmes règles. comme maintenant. Dans ce scénario, les propriétaires d’animaux et les utilisateurs de chiens d’assistance auraient été en mesure d’utiliser des passeports britanniques tant qu’ils maintiennent à jour les vaccins antirabiques de leur animal.

Au lieu de cela, le Royaume-Uni a obtenu le statut de liste de la partie 2, qui s’accompagne de plus de bureaucratie. Defra a déclaré que les ministres «continuaient à faire pression» sur la Commission pour qu’elle obtienne le statut de liste de la partie 1.

«Le Royaume-Uni possède l’un des régimes de contrôle des animaux de compagnie les plus rigoureux d’Europe et répond actuellement à toutes les exigences du statut de liste de la partie 1 dans le cadre du programme européen de voyage pour animaux de compagnie», a déclaré le département dans un communiqué.

Les changements s’appliqueront également aux voyages d’animaux de compagnie entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, mais le gouvernement a déclaré qu’il travaillait avec le ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Affaires rurales d’Irlande du Nord sur «une approche d’application» qui «soutient» les propriétaires d’animaux et les utilisateurs de chiens d’assistance tout en il «recherche une solution permanente».

Les propriétaires d’animaux qui transportent des animaux de l’UE vers le Royaume-Uni après la fin de la période de transition pourront toujours utiliser les passeports européens pour animaux de compagnie.