Scandale des bébés Kerry: l’attente de plusieurs décennies de Joanne Hayes pour des excuses

Maintenant âgée dans la soixantaine, Joanne Hayes a attendu près de quatre décennies que l’Irlande s’excuse pour son traitement dans un scandale qui a à la fois saisi et horrifié le pays.

Outre le versement d’une indemnité s’élevant à des millions d’euros, des excuses complètes de l’État doivent être lues devant la Haute Cour pour avoir été inculpée à tort du meurtre d’un bébé retrouvé sur une plage de Co Kerry en 1984.

Malgré l’abandon des accusations, ainsi que celles contre la famille Hayes pour dissimulation, un tribunal d’État ultérieur dans l’affaire s’est transformé en un procès-spectacle déchirant qui reste un jalon sombre des attitudes irlandaises envers les femmes à l’époque.

Le 14 avril 1984, un petit garçon – maintenant appelé bébé John – a été retrouvé mort sur White Strand, près de Cahersiveen. Le nouveau-né n’avait probablement que quelques jours et avait été poignardé 28 fois et son cou était cassé.

Une équipe de gardaí a été envoyée de Dublin pour enquêter. En arrivant, ils ont appris que Mme Hayes – qui vivait à 80 km à Abbeydorney – avait été hospitalisée apparemment après une longue grossesse, mais il n’y avait aucun signe d’un bébé.

Elle et sa famille ont été convoquées au poste de Tralee Garda. Les aveux graphiques de Mme Hayes ayant assassiné le bébé John ont été écrits par Gardaí, y compris comment elle l’a tué avec un couteau de cuisine et s’est cogné la tête avec une brosse de bain.

«Il y avait du sang partout», aurait avoué Mme Hayes.

«J’ai dû le tuer à cause de la honte que cela allait causer à ma famille», a-t-elle déclaré. «Lorsque le corps du bébé a été retrouvé à Cahersiveen, j’ai su au fond de moi que c’était mon bébé.

Partisans de Joanne Hayes au Kerry Babies Tribunal, Tralee, Co. KerryPic Michael Mac Sweeney / Provision



Théorie de la « superfécondation »

Les aveux ont tous été retirés par la suite lorsque Mme Hayes a déclaré à Gardaí qu’elle avait en fait donné naissance à un petit garçon – elle s’appelait Shane – qui avait été enterré dans la ferme familiale à peu près au même moment que la découverte à Cahersiveen.

Le Dr John Harbison, alors pathologiste d’État, n’a pas été en mesure de déterminer si ce bébé était mort-né ou était décédé peu de temps après sa naissance.

Bien que gardaí n’ait pas pu initialement trouver les restes du bébé, ils ont ensuite affirmé que Mme Hayes avait eu des jumeaux. Mais les tests ont montré que les deux bébés avaient des groupes sanguins différents.

Dans une autre tournure bizarre du scandale, les enquêteurs ont ensuite proposé une théorie de la «superfécondation» – que les «jumeaux» ont été conçus par deux hommes différents, expliquant les deux groupes sanguins différents.

Après avoir retiré leurs déclarations, la famille Hayes a formulé une série d’allégations contre les gardaí, notamment des intimidations et des comportements inappropriés. Les charges retenues contre eux ont été retirées au tribunal de district.

Par la suite, un tribunal d’enquête a été créé sous la direction du regretté juge Kevin Lynch, connu sous le nom de Kerry Babies Tribunal, qui était censé enquêter sur la façon dont Mme Hayes avait été accusée de meurtre et sa famille de dissimulation.

Dans ce qui a été assimilé à une chasse aux sorcières médiévale, Mme Hayes a été contre-interrogée publiquement pendant cinq jours sur le stand, où on lui a posé des milliers de questions, dont beaucoup sur sa vie sexuelle ou gynécologique.

Alors âgée de 25 ans, elle était mère célibataire d’un autre enfant – sa fille Yvonne – et avait été en couple avec un homme marié.

Déclarations non fondées

En dehors des audiences, les manifestants ont protesté contre le traitement de Mme Hayes, dans ce qui a été considéré comme un procès de facto et une révélation accablante de l’attitude officielle de l’Irlande envers les femmes.

L’enquête a principalement disculpé Gardaí et a révélé que Mme Hayes n’était pas la mère du bébé sur la plage mais était la mère du bébé à la ferme et qu’elle avait agressé son nouveau-né avec une brosse de bain et l’avait étouffé à mort.

Devant la Haute Cour, Mme Hayes a déclaré que la conclusion selon laquelle elle avait tué son propre fils était totalement infondée et avait été faite malgré le fait qu’une autopsie n’a pas pu déterminer la cause du décès.

Cherchant une déclaration selon laquelle les conclusions du tribunal sur les actes répréhensibles contre elle et sa famille sont infondées et incorrectes, elle a déclaré que cela permettait à gardaí de laisser entendre qu’elle était «promiscuité», «une femme à la moralité lâche», et pour des déclarations non fondées sur sa relation avec l’ancien partenaire Jeremiah Locke ainsi que ses antécédents sexuels.

Le rapport du tribunal contenait de nombreuses conclusions contre eux qui étaient fausses, infondées, non étayées par des preuves et purement spéculatives, a déclaré la famille.

Ni les parents ni le tueur du bébé John n’ont jamais été identifiés.

Il y a deux ans, la Garda a ouvert une enquête complète pour meurtre avec des enquêtes porte-à-porte sur l’île de Valentia, après avoir adressé une lettre d’excuses à Mme Hayes.