Les Irlandais de retour à Dublin «  se sentent vraiment chanceux d’être rentrés chez eux  »

Devant le terminal 1 des arrivées à l’aéroport de Dublin dimanche après-midi, les familles ont attendu dans le froid que leurs proches rentrent de Grande-Bretagne pour Noël, 24 heures après l’annonce de nouvelles restrictions par le Premier ministre Boris Johnson et avant l’interdiction des vols vers l’Irlande. en vigueur.

Paschal Roche de Waterford et sa fille Sarah Jane faisaient partie de ceux qui sont arrivés à Dublin dimanche après leur retour de Londres ensemble.

Ils prévoient de passer Noël avec les cinq autres enfants de M. Roche et la mère de 84 ans.

«Le vol était occupé. Tout le monde portait des masques mais c’était plein », a déclaré M. Roche.

Sarah Jane avait initialement réservé son vol pour lundi mais l’a changé pour rentrer à la maison sur le même vol que son père. «J’étais contente de l’avoir fait parce que j’ai été choquée d’entendre parler de l’interdiction», a-t-elle déclaré.

Ellen Hession (à gauche) a été accueillie à l’extérieur de l’aéroport de Dublin avec un ours en peluche et une pancarte en forme de cœur faite à la main par sa mère lorsqu’elle est arrivée à la maison. Photographie: Jade Wilson



M. Roche a passé un test Covid privé vendredi et a obtenu son résultat négatif samedi. «Je n’ai pas vu la famille depuis sept mois, normalement je suis à la maison plusieurs fois par an, donc ce sera une belle grande réunion», dit-il.

Ellen Hession a été accueillie à l’extérieur de l’aéroport de Dublin avec un ours en peluche et une pancarte en forme de cœur «câlin virtuel» fait à la main de sa mère.

«Je me sens vraiment chanceux d’être rentré chez moi. Il y avait un air de panique hier soir et ce matin parce que nous nous demandions tous s’ils restreindraient les voyages en provenance du Royaume-Uni », a déclaré Mme Hession.

Tim Molloy de Meath attend à l’extérieur du terminal en attendant que sa fille, son gendre et ses deux petits-enfants arrivent de Londres. Photographie: Jade Wilson



Mme Hession étudie l’enseignement à Londres et sa principale préoccupation était de rentrer à la maison pour Noël. Elle passera deux semaines avec sa famille à Galway avant de revenir.

«J’ai essayé de réserver des vols pour Knock et Shannon, mais cela ne se produisait pas. J’avais un vol pour Shannon à l’origine mais il a été annulé. Nous ne savions pas quoi faire », dit-elle.

Mme Hession a déclaré qu’il n’y avait «aucune distanciation sociale» sur son vol Ryanair, mais a déclaré qu’elle était «heureuse de rentrer au moins chez elle».

Darragh O’Keeffe et sa soeur Aisling sont revenus de Newcastle, où ils sont basés depuis plusieurs années pour travailler.

«Nous avons atterri et avons entendu la nouvelle (à propos de l’interdiction des vols vers l’Irlande) et j’ai pensé ‘Dieu merci’ que nous étions de retour aujourd’hui», a déclaré M. O’Keeffe.

Les frères et sœurs retournaient à Waterford. Aisling travaille dans un hôpital de Newcastle et se teste pour Covid deux fois par semaine.

«Je n’ai pas été à la maison toute l’année et je ne suis pas rentré à la maison pour Noël l’année dernière parce que je travaillais, alors je devais venir. Noël est une période spéciale », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il y avait eu de l’agitation à l’intérieur alors qu’elle avait entendu des gens au contrôle des passeports poser des questions sur les restrictions de vol.

Pendant ce temps, Tim Molloy de Meath a attendu devant le terminal portant son bonnet de Noel pour sa fille, son gendre et ses deux petits-enfants qui devaient rentrer de Londres.

«Nous étions dans les airs tout le temps à nous demander s’ils reviendraient. J’ai hâte de les voir. Ils sont basés là-bas depuis plus de vingt ans, mais ils reviennent toujours pour Noël », a déclaré M. Molloy.

«J’ai aussi un fils qui rentre d’Espagne ce soir et nous ne l’avons pas vu depuis plus d’un an. Je vais donc les ramener à Meath pour passer Noël ensemble. C’est de ça qu’il s’agit », a-t-il dit.