Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a annoncé qu’une nouvelle variante «très préoccupante» du coronavirus a été découverte chez deux personnes revenant d’Afrique du Sud.

« Il est encore plus transmissible et il semble avoir muté plus loin que la nouvelle variante qui a été découverte ici », a déclaré Hancock lors de la conférence de presse de mercredi à Downing Street.

Le gouvernement demande également à tous ceux qui se sont rendus en Afrique du Sud au cours des deux dernières semaines et à leurs contacts étroits de mettre immédiatement en quarantaine. «Ces mesures sont temporaires, pendant que nous enquêtons sur cette nouvelle souche supplémentaire, qui est actuellement en cours d’analyse», a-t-il ajouté.

La directrice générale de Public Health England, Susan Hopkins, qui était également présente à la conférence de presse de mercredi, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que les vaccins ne fonctionneraient pas contre la nouvelle variante.

La nouvelle variante plus infectieuse du coronavirus ne doit pas être confondue avec celle découverte vendredi dernier, qui a conduit à la mise en œuvre de restrictions de voyage par plus de 40 pays et à des embouteillages dans l’impasse au passage Douvres-Calais.

En ce qui concerne la variante annoncée la semaine dernière, le PDG de BioNTech, Uğur Şahin, a déclaré qu’il était «confiant» que le vaccin BioNTech / Pfizer fonctionnera contre la souche, car 99% de la protéine de pointe du virus est la même.

Le gouvernement britannique a également fait passer davantage de régions du pays à des niveaux plus élevés pour arrêter la hausse des taux d’infection, où il a été annoncé mercredi que la valeur R se situait entre 1,1 et 1,3.