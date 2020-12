L’Irlande dit aux voyageurs britanniques qu’ils doivent dîner de Noël dans leur chambre

DUBLIN – L’Irlande s’attend à ce que les visiteurs récemment arrivés de Grande-Bretagne fêtent Noël et le réveillon du Nouvel An enfermés dans leur chambre.

Le Health Service Executive d’Irlande a déclaré que les règles plus strictes mises à jour mercredi sont conçues pour empêcher la propagation d’une variante de coronavirus hautement infectieuse déjà répandue dans certaines parties de l’Angleterre.

Toute personne arrivant de Grande-Bretagne depuis le 8 décembre doit s’auto-isoler pendant 14 jours. «Restez dans votre chambre autant que possible et ne sortez pas pour quoi que ce soit», lit-on dans le conseil.

Colm Henry, directeur clinique du HSE, m’a dit cela signifie que toute arrivée à partir du 11 décembre devrait dîner dans sa propre chambre et non à la table à manger avec des parents. La même interdiction d’assister aux célébrations du Nouvel An s’appliquerait à toute personne arrivant de Grande-Bretagne depuis le 17 décembre.

Les règles s’appliquent à tous les visiteurs de Grande-Bretagne, y compris les citoyens irlandais qui vivent et travaillent normalement en Angleterre, en Écosse ou au Pays de Galles mais retournent dans leur famille en Irlande chaque Noël.

Au cours d’une saison de Noël typique, neuf dixièmes des plus de 300 000 citoyens irlandais vivant en Grande-Bretagne rendent visite à leur famille en Irlande. Cette année, seule une petite fraction de ce nombre a traversé la mer d’Irlande – un flux officiellement interrompu lundi comme l’Irlande a rejoint plusieurs membres de l’UE pour arrêter le trafic de passagers en provenance de Grande-Bretagne.

Le Premier ministre Micheál Martin a déclaré que cette exigence d’isolement de deux semaines serait «très difficile pour les gens, très sévère».

«Mais à cause de ce nouveau train mutant du virus, qui a conduit à une augmentation rapide du nombre de cas au Royaume-Uni et à mon avis ici aussi la semaine dernière, nous ne pouvons prendre aucun risque», a déclaré Martin.

Fondamentalement, cependant, les nouvelles réglementations souffrent de lacunes logistiques et d’une faible application. Les personnes qui enfreignent la règle d’isolement de 14 jours risquent peu de faire l’objet de sanctions juridiques, à moins qu’elles n’attirent l’attention de la police lorsqu’elles sont en public.

Des milliers de personnes ayant l’intention de voyager de Grande-Bretagne à la République d’Irlande cette semaine ont transféré leurs vols vers la région britannique voisine de l’Irlande du Nord, qui a décidé lundi de maintenir les vols en circulation.

Les autorités n’imposent aucune restriction de déplacement physique le long de la frontière de 500 kilomètres séparant les deux parties de l’Irlande. Cela a laissé les vacanciers libres d’atterrir dans le nord et de voyager vers le sud par la route ou le rail.

Les autorités des deux juridictions conseillent aux gens de ne pas voyager en dehors de leur comté à partir du 26 décembre, mais l’Irlande du Nord n’impose aucune sanction sur les voyages intra-comté et transfrontaliers.