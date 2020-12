Covid-19: le gouvernement est instamment invité à commencer le verrouillage de six semaines le jour de la Saint-Étienne

Le gouvernement a été invité à instituer un verrouillage de niveau 5 de six semaines à partir du jour de la Saint-Étienne, car les responsables de la santé publique ont déclaré que les données indiquent qu’une nouvelle variante détectée pour la première fois au Royaume-Uni de Covid-19 est présente en Irlande.

Une telle décision, qui entrerait en vigueur à minuit, entraînerait la fermeture des commerces non essentiels, que le gouvernement a décidé de maintenir ouverts plus tôt cette semaine. Au niveau 5, les visites à domicile sont également interdites.

Au milieu des inquiétudes croissantes concernant la nouvelle variante et le niveau de la maladie dans l’État, l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a averti mercredi que, alors que le pays entre dans la période de Noël, il est « très durement touché par une escalade rapide et virus à transmission rapide ».

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré que la situation était «très décevante». Il a déclaré à l’europe-infos.fr que de nouvelles variantes du virus d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni, combinées à une augmentation rapide des taux d’infection dans tous les groupes d’âge, signifiaient «c’est la situation la plus grave depuis que je suis devenu ministre de la Santé».

Toute forme de socialisation discrétionnaire doit vraiment cesser si nous voulons avoir une chance de supprimer ce type de niveau de transmission

Il a dit que les gens devraient faire preuve d’une «grande prudence» et «réfléchir très attentivement» à la possibilité de rencontrer des parents vulnérables à Noël, surtout s’ils avaient eu des relations sociales.

Dans une lettre envoyée à M. Donnelly mercredi soir, le médecin-chef, le Dr Tony Holohan, a mis en garde contre de graves préoccupations concernant la protection du système de santé.

‘Impact majeur’

Auparavant, le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré que le pays était confronté à des niveaux «très graves et dangereux» d’infection par Covid-19, qui menaçaient d’avoir un «impact majeur» sur le système hospitalier.

Le Dr Cillian De Gascun, président du groupe consultatif d’experts Covid-19, a déclaré que la surveillance des échantillons prélevés le week-end dernier suggérait que la variante britannique pourrait être présente dans environ 10% des écouvillons analysés.

Cependant, le Dr Holohan a déclaré que l’augmentation des cas ne pouvait pas être attribuée à la présence en Irlande de la nouvelle variante, qui, selon les premières études, est plus contagieuse. Il a déclaré que depuis que les restrictions ont été modifiées début décembre, «le niveau de contact social qui s’est produit, en particulier autour de l’hospitalité, a conduit à une augmentation très significative de la transmission de cette infection».

Le Dr Holohan a déclaré que «toute forme de socialisation discrétionnaire doit vraiment cesser si nous voulons avoir une chance de supprimer ce type de niveau de transmission». Il a dit qu’il y avait une «association temporelle claire» entre l’ouverture de l’hospitalité et une augmentation très significative de la propagation de la maladie.

Le président du groupe consultatif épidémiologique de Nphet, le professeur Philip Nolan, a déclaré que l’assouplissement du 1er décembre avait provoqué une augmentation des cas, mais que l’assouplissement des restrictions sur l’hospitalité «coïncide avec une accélération très rapide du niveau de la maladie».

Le nombre R, une estimation de la vitesse à laquelle le virus se déplace dans la population, est actuellement estimé entre 1,5 et 1,8, a déclaré le professeur Nolan. S’il pouvait être ramené à 1,4, il y aurait 1 100 cas par jour le 4 janvier et 1 600 le 18 janvier. S’il pouvait être forcé à 1,1, ces chiffres seraient respectivement de 1 000 et 1 200, mais même s’il descendait à 1, il a déclaré que des nombres de cas d’environ 1 000 par jour continueraient.

Insuffisant

Le professeur Nolan a déclaré qu’il ne pensait pas que les mesures actuelles seraient suffisantes pour faire passer le nombre en dessous de 1. «Compte tenu de la nature des mesures et de notre expérience à ce jour, je ne suis pas convaincu qu’elles soient suffisantes à elles seules, en particulier étant donné où nous sommes a partir de. »

Les principales sources gouvernementales sont profondément et sérieusement préoccupées par l’impact potentiel de la variante, malgré l’avis du Nphet selon lequel elle n’a pas encore entraîné d’infection de manière substantielle ici. Alors que le gouvernement est soucieux de protéger les écoles, l’économie et d’autres services essentiels, des sources de haut niveau craignent que les restrictions de type mars doivent être examinées au cours de la nouvelle année.

Interrogé sur la réouverture des écoles en janvier, le Dr Holohan a déclaré: «nous ne soulevons aucun problème à ce sujet pour le moment». Cependant, citant la fermeture précédente des soins de santé et l’impact sur les maisons de soins infirmiers, il a averti que des niveaux élevés de transmission communautaire «représentent un risque pour tout ce qui se passe dans la société».

En Irlande du Nord, le premier cas de la nouvelle variante du coronavirus a été confirmé mercredi soir.

Le ministère de la Santé du Nord a déclaré que son analyse indiquait que la variante était probablement présente en Irlande du Nord «pendant un certain temps».

«Cette nouvelle variante avait été détectée en nombre croissant dans le sud-est de l’Angleterre. Il est de plus en plus probable qu’il soit également établi dans d’autres régions du Royaume-Uni et de la République d’Irlande », a déclaré le département dans un communiqué.