Covid-19: le déploiement du vaccin dans les maisons de soins infirmiers débutera le 11 janvier

Le déploiement à l’échelle nationale du vaccin Covid-19 auprès des résidents et du personnel des foyers de soins débutera le 11 janvier et plus de 70 000 personnes devraient recevoir des doses sur une période de six semaines.

Selon un projet de calendrier élaboré par le Health Service Executive (HSE), vu par l’europe-infos.fr, la vaccination des résidents des établissements de soins de longue durée serait achevée d’ici la mi-février.

Dans un e-mail adressé mercredi aux membres, Nursing Homes Ireland (NHI) a déclaré que le HSE avait confirmé que le déploiement du vaccin «débutera à petite échelle à partir de la fin de la première semaine de janvier».

Le déploiement à l’échelle nationale du plan du HSE pour vacciner les maisons de soins débutera le 11 janvier, a-t-il déclaré.

«Le programme de vaccination des écoles HSE y contribuera et on espère que plus de 70 000 personnes se verront offrir le vaccin sur une période de 6 semaines», indique la correspondance.

NHI représente les foyers de soins privés et à but non lucratif, qui représentent environ 80 pour cent des 589 foyers de soins du pays.

La première livraison du vaccin Pfizer-BioNTech verra 9 750 doses arriver en Irlande le jour de la Saint-Étienne, avec 31 000 doses supplémentaires reçues quelques jours après.

L’Etat prévoit alors de recevoir environ 40 000 doses du vaccin chaque semaine en janvier et février, la priorité étant donnée aux résidents de plus de 65 ans dans les établissements de soins de longue durée.

Les décès dans les maisons de soins infirmiers ont représenté environ la moitié du nombre total de décès dus au virus dans l’État.

Selon un projet de calendrier pour le déploiement, dix-sept maisons de retraite recevront des équipes de vaccinateurs le lundi 11 janvier.

Les équipes de vaccinateurs ne sont pas répertoriées comme travaillant le week-end dans le cadre du projet de calendrier HSE.

Les maisons de retraite plus petites de 30 résidents ou moins nécessiteront une équipe de quatre vaccinateurs, toutes les doses étant administrées en une journée. Les plus grandes installations de plus de 120 résidents prendraient trois jours pour administrer le vaccin.

Les résidents et le personnel recevront une dose du vaccin, puis une deuxième dose trois semaines plus tard.

Tadhg Daly, directeur général de NHI, a déclaré que le groupe représentatif s’attendait à ce que le déploiement du vaccin dans les maisons de soins infirmiers commence vers la fin décembre.

Les exploitants des foyers de soins étaient «prêts à partir» pour faciliter le programme de vaccination avant le 11 janvier, a-t-il déclaré.

Il est essentiel que le vaccin soit administré «en toute sécurité et rapidement» aux résidents des maisons de retraite, a-t-il déclaré. «Nous sommes dans la dernière étape, le vaccin est la bonne nouvelle à l’horizon», a-t-il déclaré.

Richard Byrne, directeur des opérations d’Ashford House Nursing Home, à Dún Laoghaire, dans le sud de la Co Dublin, a estimé que le calendrier de vaccination ne commençait pas plus tôt.

M. Byrne a déclaré qu’il semblait que le HSE adoptait une approche «9 à 5 du vaccin», avec une semaine complète perdue début janvier.

Alors que la nécessité de former le personnel à l’administration du vaccin a été invoquée comme l’une des raisons de la date de début du 11 janvier, M. Byrne a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour laquelle une formation n’aurait pas pu être entreprise avant que le médicament ne soit approuvé par l’Agence européenne des médicaments.

Ashford House est une maison de retraite de 78 lits et n’a pas eu de cas confirmé de Covid-19 à ce jour pendant la pandémie, a-t-il déclaré.

«Il y aurait 13 jours de vaccin dans des congélateurs, essentiellement parce que c’est Noël», a-t-il déclaré. «Tout cela se produit à un moment où les cas augmentent… Des vies pourraient être perdues à cause de ce retard», a-t-il déclaré.