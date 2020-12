Covid-19: des millions d’Américains perdent des secours alors que Trump résiste à la signature d’un programme d’aide

Des millions d’Américains ont perdu leurs paiements de chômage Covid-19 après que le président Donald Trump a résisté à la signature d’un vaste programme d’aide de 900 milliards de dollars.

Il demande aux politiciens américains de plus que tripler la taille des chèques de secours qui doivent être fournis dans le cadre du paquet, mettant le sort de la mesure dans les limbes. Le projet de loi d’allègement et de dépenses de fin d’année Covid-19 qui avait été considéré comme un accord fait avant ses objections soudaines.

La résistance de M. Trump à la signature du projet de loi risque de laisser des millions d’Américains sans emploi sans avantages cruciaux, met en péril d’autres aides essentielles aux entreprises et aux familles qui devraient expirer à la fin de l’année et soulève la possibilité d’un arrêt du gouvernement mardi.

Le paquet avait remporté une large approbation dans les deux chambres du Congrès et après que la Maison Blanche eut assuré aux dirigeants républicains que le président le soutiendrait.

Au lieu de cela, il a attaqué le projet de loi de fournir des chèques de secours Covid-19 de 600 $ à la plupart des Américains – insistant sur le fait qu’il devrait être de 2000 $.

Les républicains de la Chambre ont rapidement rejeté cette idée lors d’une rare session de la veille de Noël, mais M. Trump n’a pas été influencé.

« Je veux simplement que nos gens formidables 2000, plutôt que les maigres 600 qui sont maintenant dans le projet de loi », a tweeté M. Trump depuis Palm Beach, où il passe les vacances de Noël. «Aussi, arrêtez les milliards de dollars de ‘porc.’ ‘

Le président élu américain Joe Biden a appelé M. Trump à signer le projet de loi immédiatement, car les deux programmes fédéraux devaient expirer samedi.

«Nous sommes le lendemain de Noël, et des millions de familles ne savent pas si elles pourront joindre les deux bouts en raison du refus du président Donald Trump de signer un projet de loi de secours économique approuvé par le Congrès à une majorité écrasante et bipartisane», a déclaré M. Dit Biden.

Abdication

Il a accusé M. Trump d’une «abdication de responsabilité» qui aura des «conséquences dévastatrices».

«J’ai parlé à des gens qui ont peur d’être expulsés de chez eux, pendant les vacances de Noël, et cela pourrait encore l’être si nous ne signons pas ce projet de loi», a déclaré la représentante américaine Debbie Dingell, du Michigan. Démocrate.

Lauren Bauer, boursière en études économiques à la Brookings Institution, a calculé que 11 millions de personnes perdraient immédiatement l’aide des programmes sans aide supplémentaire; des millions d’autres épuiseraient les autres prestations de chômage en quelques semaines.

Le projet de loi en attente de la signature de M. Trump activerait également un supplément fédéral hebdomadaire de 300 $ aux indemnités de chômage.

Le président a passé ses derniers jours à jouer au golf et à tweeter avec colère alors qu’il refusait d’accepter sa perte contre M. Biden lors des élections du 3 novembre.

Samedi, il a de nouveau critiqué les membres de son propre parti pour ne pas avoir rejoint sa quête pour tenter d’annuler les résultats de l’élection avec des allégations sans fondement de fraude électorale massive qui ont été rejetées à plusieurs reprises par les tribunaux.

«Si un candidat démocrate à la présidence avait une élection truquée et volée, avec la preuve de tels actes à un niveau jamais vu auparavant, les sénateurs démocrates considéreraient cela comme un acte de guerre et se battraient jusqu’à la mort», a-t-il déploré.

Il a également déclaré que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et ses républicains «veulent simplement laisser passer cela. PAS DE BAGARRE! »

Fustigé

M. Trump a également critiqué la Cour suprême, le ministère de la Justice et le FBI alors qu’il semblait encourager ses partisans à se rassembler à Washington le 6 janvier, le jour où le congrès américain comptabilise le vote du collège électoral – même si un événement similaire le mois dernier s’est transformé en violence, plusieurs personnes étant poignardées dans les rues de la capitale.

En plus du gel des allocations de chômage, l’inaction de M. Trump sur le projet de loi entraînerait l’expiration des protections contre les expulsions et suspendrait une nouvelle série de subventions pour les entreprises, les restaurants et les théâtres durement touchés, ainsi que de l’argent pour aider les écoles et les vaccins. Distribution.

L’allégement est également attaché à un projet de loi de financement du gouvernement américain de 1,4 billion de dollars pour maintenir le fonctionnement du gouvernement fédéral. – Bloomberg / PA