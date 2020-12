La voix américaine se tait à Berlin alors que la dernière station de radio américaine ferme

Appuyez sur play pour écouter cet article

BERLIN – La radio américaine est un Berlinois Pas plus.

La présence américaine d’après-guerre sur les voies aériennes de Berlin qui a commencé à l’été 1945, alors que la ville était encore en train de se creuser des décombres de la Seconde Guerre mondiale, a pris fin ce mois-ci lorsque la dernière station de radio américaine de la capitale allemande a cessé ses activités. Pendant des années, la station, connue dans sa dernière version sous le nom de KCRW Berlin, a offert aux auditeurs une aide quotidienne de nouvelles locales en anglais et de musique éclectique.

L’idée derrière la gare était de livrer aux Berlinois une dose d’Americana non filtrée et de servir de pont transatlantique. Même à l’ère des podcasts, l’offre a trouvé un public fidèle, quoique restreint, des navetteurs quotidiens aux expatriés américains.

«C’est un moment triste incarnant la fin d’une tradition», a déclaré Anna Kuchenbecker, membre du conseil d’administration de KRCW Berlin, attribuant la fermeture à la pandémie. KCRW Berlin était exploité en partenariat avec une filiale de radio publique californienne ayant le même indicatif d’appel. Les retombées économiques du coronavirus ont forcé la station américaine à faire des coupes importantes, y compris des licenciements.

La fermeture intervient à un moment d’éloignement croissant entre les États-Unis et l’Allemagne après des années d’attaques de Donald Trump contre Berlin. Les alliés de longue date ont récemment été en désaccord sur une série de questions, de la politique climatique et du commerce à la politique étrangère.

Les responsables de KCRW Berlin disent qu’il aurait appartenu aux États-Unis de sauver la station parce qu’elle n’était pas éligible pour recevoir les milliards de frais de diffusion que le gouvernement allemand perçoit pour financer la télévision et la radio publiques nationales. Mais le gouvernement américain a effectivement renoncé à son rayonnement culturel en Allemagne, concentrant ses efforts sur d’autres parties du monde à la place.

«La douleur que nous ressentons avec le départ de KCRW Berlin n’est pas nécessairement ressentie aux États-Unis», a déclaré Soraya Sarhaddi Nelson, directrice du programme de la station.

Mais même dans sa ville natale, la mort de la station a reçu peu d’attention; Les médias berlinois ont à peine remarqué la fermeture de KCRW ou ce que cela signifiait, ne notant le déménagement qu’en passant.

Fin d’une époque

La tradition de la radio américaine en Allemagne a commencé lorsque le réseau des forces américaines (AFN) a été diffusé à l’été 1945 depuis Berlin-Dahlem, une banlieue verdoyante où les forces américaines étaient basées. La mission de la station était d’informer et de divertir les milliers de soldats américains stationnés dans la ville, mais son public était beaucoup plus large.

Après la reddition inconditionnelle de l’Allemagne aux alliés en 1945, les stations de radio du pays ont d’abord été fermées puis réorganisées dans le but d’aider à «dénazifier» le pays.

Dans un pays qui avait été nourri de force par les marches de fanfares préférées d’Hitler et de Wagner pendant plus d’une décennie, le son américain de l’APN – de George Gershwin à Billie Holiday – était nouveau et passionnant. Cela était particulièrement vrai dans les années 1950, lorsque le rock’n’roll est apparu comme l’arme culturelle la plus puissante de l’Occident.

L’ancien réseau de l’APN d’après-guerre était «probablement le meilleur instrument de politique étrangère auquel les États-Unis aient jamais pensé», a récemment déclaré l’ancien ambassadeur des États-Unis en Allemagne John Kornblum, qui a également contribué au lancement du KCRW Berlin.

Pendant la guerre froide, les États-Unis exploitaient également des RIAS (Radio in the American Sector) en langue allemande, qui servaient d’antipode à la programmation radiophonique pro-soviétique à l’Est, se qualifiant de «voix libre dans un monde libre».

Après la fin de la guerre froide et le départ des troupes américaines de Berlin, l’APN a finalement été fermée. Les opérations radio de RIAS ont été intégrées à la station publique allemande Deutschlandradio, tandis que sa branche de télévision est allée à Deutsche Welle, le radiodiffuseur international allemand financé par l’État.

Mais ce n’était pas la fin de la diffusion américaine à Berlin. La fréquence berlinoise de l’APN a été vendue à une station de rock qui diffusait les émissions d’information de Voice of America. Puis, au début des années 2000, NPR – qui sert de syndicateur national à plus de 1000 stations de radio aux États-Unis – a amené la radio publique américaine dans la capitale allemande.

Jeff Rosenberg, le père fondateur de la seule station autogérée de NPR à l’étranger, a fait campagne pendant des années pour obtenir une fréquence. «Les larmes coulaient sur mon visage» lorsque NPR Berlin a été diffusé en 2006, a-t-il déclaré.

La station jouissait d’une clientèle locale fidèle, à la fois dans la communauté internationale naissante de Berlin et parmi les Berlinois de longue date. Pourtant, NPR Berlin a eu du mal à rester à flot. Le «soutien à l’auditeur» qui soutient les stations américaines NPR – dons financiers volontaires collectés lors de campagnes de financement régulières – est un concept étranger en Allemagne, où les ménages paient près de 20 € par mois pour la diffusion publique.

En 2017, Kornblum a aidé KCRW à prendre le relais de NPR. En fin de compte, cependant, le modèle de la station publique américaine s’est avéré insoutenable, surtout pendant une crise.

L’annonce instantanée de la fermeture de KCRW a incité des centaines d’auditeurs à contacter la station, et beaucoup ont proposé leur aide. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard.

«Je n’avais aucune idée qu’ils avaient ces problèmes», a déclaré Charles Gertmenian, un Californien de Pasadena qui vit à Berlin depuis 20 ans. «Maintenant, je m’en veux de ne pas avoir organisé de collecte de fonds.»