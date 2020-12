Le Nord rapporte 14 décès et enregistre 1566 nouveaux cas de Covid-19

L’Irlande du Nord a enregistré son total quotidien le plus élevé de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie mardi, avec plus de 1500 personnes testées positives pour le virus.

Le ministère de la Santé du Nord (DoH) a déclaré que 1566 personnes avaient été confirmées atteintes de coronavirus entre 10 heures du matin lundi et 10 heures mardi.

Il s’agit du plus grand nombre de tests positifs signalés dans le Nord en une seule journée.

Les chiffres communiqués quotidiennement par le Ministère peuvent inclure des échantillons prélevés sur plusieurs jours, et il peut y avoir eu des retards supplémentaires dans les rapports en raison des vacances de Noël.

Le Département a également signalé le décès de 14 personnes supplémentaires, portant le nombre total de morts à 1 305.

Selon les données publiées sur le tableau de bord du département, mis à jour mardi après-midi pour la première fois depuis le 22 décembre, un total de 51 décès ont été enregistrés entre 10h le 23 décembre et 10h le 28 décembre.

Le taux d’infection le plus élevé se trouve dans la région de Derry City et de Strabane District Council, qui, entre le 22 et le 28 décembre, avait un taux d’infection de 410,8 pour 100 000 habitants.

La moyenne dans le Nord est de 302.

Un total de 5686 cas du virus ont été confirmés dans le Nord au cours des sept derniers jours, le plus grand nombre – 852 – à Belfast, suivi de 703 à Armagh City, Banbridge et Craigavon ​​et 619 à Derry et Strabane.

Trois des hôpitaux du Nord fonctionnaient en surcapacité mardi, selon le département, avec un réseau hospitalier global à 98% d’occupation.

Au total, 462 personnes atteintes de Covid-19 recevaient un traitement hospitalier, dont 34 en soins intensifs.