Annie Lynch, la grand-mère de Dublin âgée de 79 ans qui est devenue la première personne de la République à recevoir le vaccin Covid-19, attend avec impatience un «dîner de dinde et une pinte de Carlsberg», a déclaré sa fille.

Mardi peu avant 13h30, Mme Lynch a reçu le vaccin Pfizer / BioNTech à l’hôpital St James.

Mme Lynch est née dans les Libertés et a grandi à Inchicore, au sud du centre-ville de Dublin.

Elle a déménagé à Drimnagh après avoir épousé son mari John, qui était dans l’armée. Le couple était marié depuis plus de 50 ans et avait trois enfants, six petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Paula Lynch, l’une de ses filles, a déclaré à The europe-infos.fr que sa mère était quelqu’un qui «adorait rire» et qu’elle avait hâte de sortir de l’hôpital et d’avoir un «dîner de dinde et une pinte de Carlsberg».

La famille était «aux anges» quand ils ont reçu l’appel lundi les informant qu’elle recevrait le vaccin.

«J’étais dans le parking de SuperValu, il y avait une pluie battante, je suis sorti et j’ai couru autour du parking; enfin de bonnes nouvelles », a déclaré sa fille.

Au printemps, son mari John a été admis à l’hôpital alors que le pays était fermé à clé à l’échelle nationale. «Elle ne pouvait pas le voir, nous ne pouvions pas le voir. Il s’est gravement détérioré à l’hôpital, au moment où le confinement a pris fin, il était mourant », a déclaré Paula. Il est décédé le 2 septembre à 87 ans.

«Avec la tristesse et le chagrin entourant les funérailles, ma mère a pris un accident vasculaire cérébral», a déclaré sa fille.

Alors qu’elle recevait un traitement à l’hôpital, Mme Lynch a eu un autre accident vasculaire cérébral et n’a retrouvé la capacité de marcher et de parler qu’après la physiothérapie, a-t-elle déclaré.

Mme Lynch est actuellement résidente du Mercer’s Institute for Successful Aging à l’hôpital St James.

Annie Lynch à l’hôpital St James de Dublin, Irlande. Photographie: Marc O’Sullivan / EPA / Pool



«Elle est tellement, tellement déterminée à aller mieux. Mon père me manque tellement que nous ne voulions pas que cela arrive à ma mère… En tant que famille, nous avons été très tristes, très déprimés », a déclaré sa fille.

«La solitude que doivent vivre toutes les personnes âgées est déchirante. C’est l’espoir, le début du commencement, si vous voyez ce que je veux dire », a-t-elle dit.

Les restrictions de visite à l’hôpital avaient été très difficiles pour la famille, «si je pouvais vivre dans le parking de St James’s, je le ferais», a déclaré Paula.

Au moment où sa mère suivait un régime riche en protéines pour reprendre le poids perdu depuis l’AVC, elle attendait donc avec impatience un dîner «dinde, jambon et pudding», a-t-elle déclaré. Elle attendait également avec impatience une pinte de Carlsberg, «car elle n’en a pas eu depuis un moment».

Mme Lynch avait travaillé dans une usine de thé lyonnaise pendant plus de 20 ans. «Si jamais tu allais chez ma maman, tu aurais un sachet de thé de Lyon, tu vas t’aimer» disait-elle », dit sa fille.

Dans une déclaration mardi, Mme Lynch a déclaré qu’elle se sentait «très privilégiée d’être la première personne en Irlande à recevoir le vaccin».

«Comme tout le monde, j’attendais le vaccin et j’ai vraiment l’impression qu’il y a un peu d’espoir là-bas maintenant. C’est génial que ce soit ici », dit-elle.

Avant de recevoir le vaccin, Mme Lynch a reçu une brochure d’information sur le vaccin HSE et une brochure détaillée du fabricant du médicament. «Tout m’a été expliqué très clairement à l’avance», a-t-elle déclaré.

Après avoir reçu la dose, elle a reçu un bulletin de vaccination qui indiquait le nom et le lot du vaccin qui lui avait été administré.

S’exprimant après avoir reçu le vaccin, elle a dit à l’infirmière Deborah Cross qu’elle «n’avait rien ressenti», avant de donner à ceux qui regardaient le pouce levé une salve d’applaudissements.

Avant de recevoir le vaccin, la plus grande préoccupation de Mme Lynch mardi matin «était de savoir quelle couleur de rouge à lèvres mettre» pour les caméras, a déclaré sa fille. «C’est son plus gros cadeau de Noël, ce vaccin, elle a fait ça pour mon père.»