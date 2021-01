L’OMS autorise le vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech pour une utilisation d’urgence

L’Organisation mondiale de la santé a répertorié jeudi le vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 pour une utilisation d’urgence, ce qui en fait le premier à recevoir un tel statut depuis le début de la pandémie.

La liste des utilisations d’urgence de l’OMS permet aux pays d’accélérer leur propre approbation réglementaire pour importer et administrer le vaccin Pfizer / BioNTech.

L’objectif de la procédure, a déclaré l’organisation, est de rendre les produits médicaux tels que les vaccins disponibles le plus rapidement possible pour faire face aux urgences de santé publique tout en respectant des contrôles de sécurité et de qualité rigoureux.

L’examen du vaccin Pfizer / BioNTech a révélé qu’il répondait aux critères de sécurité et d’efficacité de l’OMS et que les avantages de l’utilisation du vaccin pour lutter contre le COVID-19 compensent les risques potentiels.

Le Royaume-Uni a été le premier pays occidental à autoriser le vaccin Pfizer / BioNTech.

