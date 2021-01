L’archevêque dénonce le reportage satirique de l’émission RTÉ NYE accusant Dieu de viol

L’archevêque primat catholique Eamon Martin a appelé au retrait du lecteur RTÉ d’un «clip scandaleux» diffusé lors de son émission de compte à rebours du réveillon du Nouvel An.

L’émission, diffusée sur RTÉ One jeudi soir, comprenait un reportage satirique de Waterford Whispers News «accusant Dieu de viol et rapportant son emprisonnement», a tweeté l’archevêque le jour du Nouvel An. «Ce clip scandaleux devrait être retiré immédiatement et dénoncé par toutes les personnes de bonne volonté», a-t-il déclaré.

Il s’est dit choqué «que le producteur / éditeur» du programme «n’ait pas réalisé à quel point c’était offensant».

Dans un deuxième fil à son tweet, il a poursuivi: «Diffuser un clip aussi profondément offensant et blasphématoire sur Dieu et notre Bienheureuse Mère Marie pendant la période de Noël» au programme et «à la veille de la fête solennelle de Dieu insulte tous les catholiques et chrétiens ».

L’archevêque a ajouté le pseudo Twitter du directeur général de RTÉ Dee Forbes à son tweet. Contactée par l’europe-infos.fr à propos du sujet, une porte-parole de RTÉ a déclaré que le diffuseur n’avait «aucun commentaire».

Le clip de 23 secondes, lu par l’ancien présentateur de RTÉ, Aengus Mac Grianna, commençait: «Dans une autre révélation choquante cette année, Dieu est devenu le dernier personnage à être impliqué dans les scandales de harcèlement sexuel en cours. L’homme de cinq milliards d’années a été accusé de s’être imposé à une jeune migrante du Moyen-Orient et de l’avoir imprégnée contre son gré avant d’être condamné à deux ans de prison avec sursis les 24 derniers mois.

Au moment de la lecture du rapport, des images ont été montrées d’un homme âgé barbu en blanc et portant des lunettes escorté par une garda devant le palais de justice de Waterford jusqu’à une camionnette de la Garda et protestant: «C’était il y a 2000 ans.

Cet article a été suivi d’un faux reportage sur le producteur de films américain Harvey Weinstein, condamné l’année dernière à 23 ans de prison pour viol et autres délits sexuels, qui, selon elle, «a demandé un nouveau procès en Irlande».