Intervalle prolongé entre les vaccins Covid pour accélérer la vitesse de déploiement examinée

L’État doit examiner si le délai entre les deux doses requises de vaccinations contre le Covid-19 pourrait être prolongé afin d’accélérer le déploiement, comme cela se fait au Royaume-Uni.

Cela survient dans un contexte d’inquiétude persistante concernant l’augmentation rapide du niveau des infections à coronavirus dans tout l’État et de craintes quant aux répercussions sur le service de santé. 1754 autres cas de Covid-19 ont été confirmés la nuit dernière, mais en raison des retards de notification, plus de 9000 nouveaux cas supplémentaires seront enregistrés dans les prochains jours.

Le professeur Brian MacCraith, président du groupe de travail Covid-19 de l’État, a déclaré que la question de l’augmentation de l’écart entre les doses de vaccin avait été discutée par le groupe ces derniers jours.

«Au pied de nos discussions, une demande formelle a été émise de [chief medical officer Dr Tony Holohan] demander [the National Immunisation Advisory Committee, NIAC] explorez la question et donnez des conseils à ce sujet.

«Étant donné que nous voulons être aussi ambitieux et efficaces que possible, et compte tenu du contexte de croissance rapide des chiffres et de notre concentration prioritaire sur les personnes vulnérables dans les maisons de retraite et les travailleurs de la santé de première ligne, nous devons envisager toutes les options», a-t-il déclaré.

La professeure Karina Butler, présidente du CANI, a déclaré qu’elle contactait des homologues en Europe et au Royaume-Uni pour obtenir plus de données, qui devraient soutenir toute recommandation ou orientation sur la question.

Le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, devant un graphique indiquant une forte augmentation des résultats positifs du test Covid-19, lors d’une conférence de presse au ministère de la Santé le soir du Nouvel An. Photographie: Colin Keegan / Collins



«Les recommandations actuelles sont basées sur les résultats des essais où deux doses à 21 jours d’intervalle étaient programmées. La question est de savoir si cet écart pourrait être prolongé à 28 jours, comme cela a été utilisé dans le procès Moderna, ou même plus, peut-être six ou 12 semaines. Elle a dit que toute décision dépendrait de ce que les données indiquent et ne «préjugerait» pas le processus.

Si une telle mesure était prise, elle pourrait faire parvenir le vaccin à plus de personnes plus rapidement. «Comme le Royaume-Uni a indiqué qu’il le ferait, essentiellement à court terme, on doublerait potentiellement le nombre de personnes recevant la première dose», a déclaré le professeur MacCraith.

L’approbation réglementaire

La décision du Royaume-Uni a suscité des critiques et toute initiative similaire de l’Irlande nécessiterait une approbation réglementaire, a déclaré le professeur Butler, ajoutant que ceux qui ont reçu leur première dose ne seraient pas affectés.

L’État a vu une forte augmentation des cas de Covid-19 ces derniers jours, le directeur général des services de santé, Paul Reid, qualifiant hier le virus de «rampant». Hier soir, le Dr Holohan a déclaré: «Notre système de santé ne continuera pas à faire face à ce niveau d’impact.»

Le directeur clinique de HSE, le Dr Colm Henry, a déclaré à l’europe-infos.fr que les mesures de contrôle du virus avaient déjà un impact sur le secteur hospitalier. «Il y a plus de 400 lits hors service ces derniers jours», a-t-il dit, en raison des mesures de prévention des infections «liées dans de nombreux cas au Covid-19 et, deuxièmement, à l’incapacité de fournir des lits pour le personnel» parce que le personnel a Covid-19 ou est réputé un contact étroit.

Des sources gouvernementales ont exprimé l’espoir que le nombre de cas se stabiliserait et commencerait à diminuer dans les prochains jours, et ont déclaré que les mesures de niveau 5 devraient avoir une chance de fonctionner avant que de nouveaux changements ne soient envisagés. «Nous devons laisser cela se produire et voir quels en sont les effets, tout en accélérant la livraison des vaccins», a déclaré le ministre du Logement, Darragh O’Brien.

Cependant, d’autres sources ont déclaré que d’autres mesures similaires à celles imposées en mars, telles que la réduction supplémentaire des commerces de détail, des écoles et de la construction, ne pourraient être exclues si la maladie ne pouvait pas être maîtrisée.

Cela vient après que le gouvernement a déclaré que la fermeture du programme préscolaire de l’État serait prolongée jusqu’au 11 janvier, conformément à la nouvelle date de réouverture des écoles. Cependant, les crèches peuvent continuer à fonctionner comme prévu afin de fournir des services de garde d’enfants, en particulier aux groupes prioritaires