La police française met fin à une rave de trois jours

Think Gizmos Voiture de course à démonter - Jouet de construction - Voiture d'enfant pour les garçons et les filles - Cadeau d'enfant pour enfants de 3 - 8 ans - Version 3 exclusive renouvelée

Version 3 mise à jour : exclusivité Think Gizmos, contrairement à tout autre modèle similaire sur Amazon version 3 a un accès facile à l'interrupteur marche/arrêt du moteur. Il s'agit d'un jouet de construction vraiment génial, super amusant pour les enfants (garçons et filles) Démontez-vous : ce superbe ensemble de jouets à démonter comprend tout le nécessaire pour profiter du jouet dans la boîte (même toutes les piles). ) : batterie de moteur, batterie de perceuse pour jouets, 30 pièces. Certaines pièces peuvent être utilisées pour modifier le look de votre voiture de course. Cool ! Lumières et sons réalistes : lorsque le moteur est allumé, la voiture démontable émet des sons et des lumières réalistes. C'est le parfait jouet de construction d'anniversaire ou cadeau de Noël pour tout enfant de plus de 3 ans (destiné aux garçons et filles de 3 à 7 ans). Apprendre et jouer : cet ensemble de jouets en forme de tige pour enfants peut aider à améliorer les capacités cognitives et motrices fines tout en jouant. Le fantastique jouet à construire est livré dans une superbe boîte avec manuel d'utilisation inclus dans les langues suivantes (anglais, espagnol, allemand, français, italien). Construit pour durer : la marque ThinkGizmos construit votre propre kit de jouets STEM, la voiture à démonter est fabriquée à partir de plastique ABS solide et sûr et le jouet est protégé par des marques internationales. Dimensions : 19 x 9 x 6 cm. L'un des jouets de construction les plus amusants. Livré avec outils (perceuse)