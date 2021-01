Boris Johnson prévient que des mesures plus strictes contre les coronavirus pourraient être nécessaires

Des restrictions plus strictes à la vie publique pourraient être introduites dans certaines parties du Royaume-Uni pour contrer la propagation du coronavirus, a déclaré dimanche le Premier ministre Boris Johnson.

« Il se peut que nous devions faire des choses dans les prochaines semaines qui seront plus difficiles dans de nombreuses régions du pays, je suis totalement, totalement réconcilié avec cela », a déclaré Johnson dans une interview à la BBC.

Johnson a refusé de donner plus de détails sur tout plan, mais l’Angleterre applique déjà un programme de restrictions en quatre étapes en fonction des taux d’infection locaux. À l’heure actuelle, Londres et une grande partie du reste du pays se situent au niveau le plus élevé, ce qui signifie que les résidents sont invités à rester chez eux et que les entreprises non essentielles restent fermées.

Le 2 janvier, quelque 57 725 personnes ont été testées positives pour le virus, portant le nombre total d’infections à 2 599 789 alors qu’un programme national de vaccination se poursuit. «Nous espérons que nous pourrons en faire des dizaines de millions au cours des trois prochains mois», a déclaré Johnson à propos du plan de vaccination.