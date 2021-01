Keir Starmer du Labour demande le verrouillage national en Angleterre

Un verrouillage national doit être réimposé à travers l’Angleterre dans les prochaines 24 heures, selon Keir Starmer du Labour.

Dimanche soir, le chef de l’opposition a exhorté le Premier ministre britannique Boris Johnson à resserrer les freins pour tenter de lutter contre les cas de coronavirus qui sont désormais «clairement incontrôlables».

Après avoir levé un verrouillage national à la fin du mois de novembre, Johnson est revenu à un système régional à plusieurs niveaux de restrictions aux coronavirus en décembre.

Mais le système de hiérarchisation a été considérablement renforcé juste avant les vacances de Noël alors que le pays se bat contre une nouvelle variante du coronavirus.

La majorité du pays se trouve maintenant dans un nouveau quatrième niveau de restrictions, les résidents étant invités à rester chez eux et les entreprises non essentielles, y compris les magasins, les pubs et les restaurants, ont reçu l’ordre de fermer.

Johnson a laissé entendre dimanche matin que des restrictions plus strictes à la vie publique pourraient être introduites dans certaines parties du pays – mais a refusé de donner des détails.

«Il se peut que nous devions faire des choses dans les prochaines semaines qui seront plus difficiles dans de nombreuses régions du pays, je suis totalement, totalement réconcilié avec cela», a-t-il déclaré dans une interview à la BBC.

Starmer, dont le propre appel à un court verrouillage du «disjoncteur» n’a pas été entendu par Johnson à la fin de l’année dernière, a déclaré à Sky News: «Le virus est clairement incontrôlable et ce n’est pas bon que le Premier ministre laisse entendre que de nouvelles restrictions sont mise en place dans une semaine, deux ou trois. »

Arguant que les retards précédents de Johnson avaient été «la source de tant de problèmes», le dirigeant travailliste a appelé à «des restrictions nationales dans les prochaines 24 heures».

Et il a ajouté: « Nous ne pouvons pas permettre au Premier ministre d’utiliser les deux ou trois prochaines semaines pour ensuite mettre en place un verrouillage national qui est inévitable. Faites-le maintenant. »

Les commentaires de Starmer sont intervenus alors que le Royaume-Uni enregistrait 54990 nouveaux cas de coronavirus dimanche – le sixième jour consécutif où les nouveaux cas ont dépassé 50000 – et 454 décès quotidiens.