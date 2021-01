Les prix demandés des maisons grimpent de 6% alors que le marché évite l’impact du coronavirus

Les prix des logements ont bondi de 6 pour cent l’année dernière, le rythme de croissance le plus rapide enregistré en près de trois ans, selon un rapport du site Web immobilier MyHome.ie, qui a averti que «trop de liquidités pourchassent trop peu de maisons».

Les experts s’attendaient à ce que la valeur des propriétés diminue en 2020 face au chômage de masse et à une interruption de l’activité économique provoquée par la pandémie.

Cependant, le marché a défié les attentes avec le raffermissement des prix et l’augmentation des prêts hypothécaires.

Le dernier rapport de MyHome.ie, compilé en collaboration avec Davy Stockbrokers, a révélé que l’inflation annuelle des prix demandés à l’échelle nationale a augmenté de 6,3% au quatrième trimestre de l’année dernière et de 4,8% à Dublin.

Cela a porté le prix moyen demandé d’une maison dans l’État à 284 000 €. À Dublin, qui connaît les plus grandes pénuries d’approvisionnement, le prix moyen demandé a été estimé à 392 000 €, tandis qu’en dehors de Dublin, il était de 238 000 €.

« Cette tendance confond les avertissements lancés au début de 2020 selon lesquels le marché immobilier irlandais pourrait subir des baisses de prix à deux chiffres », indique le rapport.

L’accélération des prix a été imputée à plusieurs facteurs, notamment le fait que de nombreux acheteurs potentiels de maisons étaient à l’abri des pertes d’emplois liées au Covid-19.

Le rapport a également souligné que les aides publiques avaient protégé les revenus, supprimant le risque de vente forcée, tandis que les problèmes d’offre de logements étaient devenus «plus aigus».

Il a également noté que les prêts hypothécaires avaient atteint un «nouveau sommet de cycle» de 1,1 milliard d’euros en octobre.

MyHome.ie, qui appartient à The europe-infos.fr, fonde ses conclusions sur les propriétés nouvellement cotées, qui, selon lui, sont l’indicateur le plus fiable des tendances futures des prix.

Augmente «probable»

L’auteur du rapport, l’économiste en chef de Davy, Conall Mac Coille, a déclaré que les augmentations des prix des logements étaient désormais probables en 2021.

« Le rapport MyHome de ce trimestre indique une accélération de l’inflation annuelle des prix demandés à 6 pour cent, le rythme le plus rapide depuis près de trois ans », a-t-il déclaré.

«Cette pression n’a pas encore augmenté sur les prix des transactions, bien que l’indice des prix des propriétés résidentielles du Central Statistics Office ait augmenté de 0,5 pour cent en octobre, la plus forte augmentation mensuelle en plus d’un an. Ce n’est probablement qu’une question de temps avant que la mesure officielle de l’inflation des prix des logements ne s’accélère.

«Alors que nous nous dirigeons vers 2021, les acheteurs de maison ont économisé des fonds supplémentaires pour acheter des maisons, le sentiment étant aidé par la reprise probable de l’économie à mesure que les vaccins sont versés», a déclaré M. Mac Coille. «Étant donné que la construction de logements restera dégradée, les banques recherchant des opportunités de prêt, trop d’argent pourchassent trop peu de logements – ce qui ne peut que faire grimper les prix.»

La pandémie a déclenché une poussée de l’épargne, les ménages investissant 12,6 milliards d’euros supplémentaires sur des comptes bancaires et de coopératives de crédit. On s’attend à ce qu’une partie de cela se répercute sur les transactions immobilières.

Angela Keegan, directrice générale de MyHome.ie, a déclaré: «Le marché immobilier reflète l’économie globale, et nous sommes dans une bien meilleure situation maintenant que ce à quoi nous nous attendions au début de 2020 lorsque le virus est apparu.

«Le soutien du gouvernement Covid-19, l’augmentation des prêts hypothécaires et la concentration des pertes d’emplois parmi les travailleurs les moins bien payés ont permis au marché immobilier de rester dynamique, tandis que le problème persistant de l’offre a exacerbé la demande, entraînant une hausse de l’inflation des prix des logements.»