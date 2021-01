La France ajuste sa stratégie vaccinale pour accélérer le déploiement

PARIS – Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a annoncé mardi matin des changements soudains dans la stratégie de vaccination de la France, répondant aux critiques concernant le démarrage lent de la campagne.

Davantage de personnes seront éligibles à la vaccination avec effet immédiat, et les procédures seront élargies et simplifiées, a déclaré le ministre de la Santé sur RTL.

Les soignants à domicile et les pompiers âgés de plus de 50 ans sont désormais éligibles pour le tir. Alors que l’effort s’intensifie dans les prochaines semaines, Véran a également promis que la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile commencerait d’ici la fin janvier.

La semaine dernière, Véran avait déjà annoncé que les agents de santé âgés de plus de 50 ans seraient autorisés à se faire vacciner, alors qu’ils étaient initialement prévus pour la deuxième phase du plan en cinq phases français.

La première phase, qui ciblait les personnes âgées dans les maisons de retraite médicalisées, a été ralentie par l’exigence du ministère de la Santé que les établissements communiquent le nombre de patients souhaitant se faire vacciner avant de leur envoyer les doses, pour éviter le gaspillage. Les formalités administratives concernant le consentement et les rendez-vous médicaux requis avant la vaccination ont également causé des frictions.

Véran défend la lenteur du déploiement depuis son lancement. «C’était une phase initiale de vaccination, dont nous savions qu’elle ne serait pas massive», a-t-il répété mardi.

Mais le total de vaccination de la France est de l’ordre de quelques milliers, à compter de lundi soir, un chiffre qui pâlit par rapport aux autres pays européens.

«Le rythme de vaccination rejoindra celui de nos voisins dans les prochains jours», a promis Véran, qui a déclaré que 100 hôpitaux seraient équipés d’ici mercredi, contre 27 lundi, avec 100 autres centres de vaccination ouverts en dehors des hôpitaux tout au long de la semaine.

À partir de mardi, la France communiquera quotidiennement sur le nombre de personnes vaccinées.

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium: Pro HealthCare. De la tarification des médicaments, de l’EMA, des vaccins, de la pharmacie et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui régissent l’agenda de la politique de santé. Email [email protected] pour un essai gratuit.