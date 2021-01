Covid-19: l’interdiction de voyager depuis la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud sera prolongée de 48 heures

L’interdiction de voyager depuis la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud devrait être prolongée de 48 heures, il est entendu.

Elle a été introduite à l’origine au milieu des craintes concernant les nouvelles souches de Covid-19 et devait prendre fin le 6 janvier, mais des sources gouvernementales ont confirmé que la mesure sera prolongée de deux jours. Le Cabinet examinera toute autre mesure lors de sa réunion mercredi.

Des sources ont ajouté que la prolongation des voyages depuis la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud durerait désormais jusqu’à vendredi soir, bien que le Cabinet puisse décider d’une prolongation plus longue.

Cela intervient alors que les derniers tests génomiques montrent que 25% des cas positifs de Covid-19 échantillonnés dans l’État contiennent la variante britannique, a déclaré le médecin en chef Tony Holohan aux ministres lors d’un briefing aujourd’hui, selon des sources gouvernementales.

On pense que la nouvelle variante est beaucoup plus infectieuse, mais des échantillons jusqu’à présent avaient suggéré qu’elle représentait moins de 10% des cas et n’était peut-être pas responsable de la récente augmentation significative du nombre de cas de coronavirus. La souche sud-africaine peut être plus transmissible.

Les inquiétudes sont particulièrement fortes à propos de la variante sud-africaine car elle n’est pas seulement considérée comme plus contagieuse, mais on craint qu’elle n’affecte les vaccins actuels, contrairement à la nouvelle souche qui a atteint une prévalence élevée en Angleterre.

Dans un communiqué, Aer Lingus a déclaré qu’elle n’opérerait pas de vols entre la Grande-Bretagne et la République d’Irlande pendant la période de l’interdiction prolongée.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle opérait des vols de l’État vers la Grande-Bretagne afin de faciliter le rapatriement des clients vers la Grande-Bretagne et ceux avec des vols de correspondance en Grande-Bretagne.

Il a déclaré que les clients dont les vols ont été annulés seront contactés directement par Aer Lingus et ont droit à un remboursement, un bon ou un réacheminement à une date ultérieure.