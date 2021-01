La pression augmente sur l’Italie pour qu’elle abolisse les navires de quarantaine pour migrants

Appuyez sur play pour écouter cet article

CATANIE, Italie – Rome fait face à des pressions pour abolir son système de quarantaine offshore pour les migrants et les réfugiés à la suite d’une série d’incidents alarmants, dont plusieurs décès, au cours de l’année écoulée.

Depuis mai, le gouvernement italien a isolé les demandeurs d’asile sur les navires après leur arrivée, une approche conçue non seulement pour endiguer la propagation du coronavirus, mais également pour apaiser les populistes.

Les défenseurs des droits de l’homme ont remis en question la légalité de cette pratique. Le mois dernier, plus de 150 organisations humanitaires – dont Médecins sans frontières (MSF) et le groupe de recherche et de sauvetage Open Arms – se sont réunies en Sicile, où les navires de quarantaine sont actuellement stationnés, pour adresser une lettre ouverte au gouvernement italien appelant à un fin au système offshore.

«Nous ne pouvions plus rester immobiles, à regarder comme des spectateurs passifs», a déclaré Alessandro Luparello, directeur du Forum Antirazzista, une association de défense des droits de l’homme en Sicile qui faisait partie des signataires. «L’utilisation de ferries de quarantaine est discriminatoire car elle ne vise qu’une partie spécifique de la population. Notre demande est l’abolition de ce système.

Alors que les arrivées étaient encore bien inférieures à celles du pic de la crise des réfugiés européens, en 2020, l’Italie a enregistré le nombre le plus élevé depuis 2017, avec plus de 30000 personnes atteignant ses côtes après avoir effectué la périlleuse traversée centrale de la Méditerranée.

Dans le même temps, l’Italie figurait parmi les pays de l’UE les plus durement touchés par la pandémie. Les navires de quarantaine ont été initialement conçus comme une solution temporaire, selon le ministre de l’Intérieur, destinée à laisser suffisamment de temps pour trouver des alternatives.

Mais alors que la première vague s’est calmée en été, le système offshore est resté en place. Pendant ce temps, des politiciens du ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio au chef d’extrême droite Matteo Salvini ont mis en garde contre les risques sanitaires posés par les demandeurs d’asile, une affirmation que les organisations de défense des droits ont qualifiée de non fondée.

Les appels à l’abolition des centres flottants se multiplient depuis deux semaines après l’accostage du premier navire de quarantaine à Palerme, la capitale de la Sicile, lorsqu’un Tunisien a sauté par-dessus bord et s’est noyé alors qu’il tentait désespérément d’atteindre la côte.

Puis, en octobre, deux adolescents sont morts à l’hôpital après avoir été évacués des navires de quarantaine, et neuf Tunisiens mis en quarantaine ont tenté de se suicider en avalant des lames de rasoir. Les causes de décès des garçons restent indéterminées, mais des témoins ont déclaré qu’ils étaient restés à bord pendant des jours malgré des signes évidents de malnutrition, de déshydratation et de torture.

Ce mois-là, des signes indiquent que le gouvernement reconsidère son approche.

«Les navires de quarantaine ne sont pas la bonne solution. Mais c’est néanmoins un choix que je défends toujours, car nous n’avions pas d’alternative, en raison de la fermeture des territoires », a déclaré la ministre de l’Intérieur Luciana Lamorgese lors d’une table ronde avec les organisations humanitaires en octobre.

Pourtant, à la fin de 2020, les navires étaient toujours en service, selon la Croix-Rouge italienne, l’organisation en charge du suivi des soins de santé à bord des ferries.

‘Illégitime et discriminatoire’

Le système a été quelque peu réduit ces derniers mois, avec moins de migrants arrivant maintenant étant donné le temps froid et la mer agitée.

Cinq navires – dont l’exploitation coûte chacun 1 million d’euros par mois – étaient en service à la fin décembre. La période de séjour obligatoire est passée de 15 à 10 jours, bien qu’un test positif signifie un séjour plus long.

Au total, un peu plus de 500 migrants s’y isolent ces jours-ci, bien loin des mois précédents où jusqu’à 2500 personnes seraient mises en quarantaine à bord des ferries. Selon la Croix-Rouge italienne, environ 10 000 personnes sont passées par ce système à ce jour.

Selon le gouvernement, chaque demandeur d’asile est d’abord mis en quarantaine dans une seule pièce, bien que les familles puissent rester ensemble. Chaque ferry est équipé pour accueillir environ 250 personnes; ceux dont le test est positif à l’arrivée peuvent être isolés dans des chambres pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes.

Cependant, les signataires de la lettre affirment que les migrants leur ont dit que ces règles n’avaient pas toujours été respectées et qu’il y avait eu des cas de mineurs non accompagnés partageant des cabanes avec d’autres adultes célibataires.

Les organisations de défense des droits de l’homme ont cité la surpopulation et le rapport entre le personnel médical et les migrants comme d’autres motifs de préoccupation. Mais Francesca Basile, chef de l’unité des migrations à la Croix-Rouge italienne, a déclaré que ces jours-ci, trois médecins et deux psychologues sont à bord de chaque ferry, ainsi que d’autres membres du personnel qui aident les migrants à entrer en contact avec leurs familles.

«Lorsque les prélèvements sont négatifs après la période d’isolement requise, nous avertissons les autorités portuaires de laisser les individus débarquer», a-t-elle ajouté. «Ce qui se passe ensuite est géré par les institutions gouvernementales.»

Pourtant, ce qui se passe après le débarquement est une autre source de préoccupation pour les ONG. Selon les organisations qui ont signé la lettre, de nombreux migrants ont déclaré qu’ils n’avaient reçu aucune information sur l’endroit où aller après avoir quitté les navires – y compris ne pas avoir de logement.

«Ils reçoivent souvent des ordres d’éloignement, mais les autorités ne viennent pas les faire appliquer», a déclaré Moussa Koulibaly, un médiateur culturel qui aide les migrants nouvellement arrivés à Palerme.

Koulibaly a déclaré qu’il avait aidé de nombreux migrants mineurs à débarquer des navires de quarantaine à naviguer dans le système d’asile en Italie. Il est particulièrement préoccupé par l’avenir de ces enfants en Italie.

«Beaucoup m’ont dit qu’ils n’avaient pas de tuteur légal à bord, ce qui est requis par la loi à leur arrivée. Par manque de conseils et d’informations, le risque est qu’ils deviennent irréguliers ou se dirigent vers d’autres pays européens, sans papiers », a-t-il ajouté.

L’Association pour les études juridiques sur l’immigration (ASGI), une ONG juridique italienne spécialisée dans les droits des migrants, a également sonné l’alarme sur le processus d’embarquement.

Il a dit qu’il a documenté des centaines de cas de demandeurs d’asile qui ont été testés positifs pendant leur séjour dans des centres d’accueil à terre – et qui ont ensuite été emmenés de force vers des navires de quarantaine, souvent lors de transferts nocturnes de plusieurs heures vers la Sicile.

«C’est une pratique illégitime et discriminatoire, c’est le moins qu’on puisse dire», a déclaré Salvatore Fachile, avocat spécialisé en droit de l’immigration à l’ASGI. Il a ajouté que la majorité des personnes retirées des centres étaient des personnes qui vivaient en Italie avant la pandémie.

Fachile, qui représente un Ghanéen bénéficiant du statut de protection humanitaire expulsé de force d’un centre de Rome, a également déclaré que la période de quarantaine était souvent bien plus longue que les 15 ou 10 jours annoncés, car les groupes n’étaient pas séparés les uns des autres.

«Chaque fois que de nouvelles personnes montaient à bord des ferries, elles devaient redémarrer leur période de quarantaine», a-t-il déclaré. «Pour beaucoup, cela signifiait rester plus longtemps, ce qui limitait leurs libertés et mettait leur santé en danger à plusieurs reprises.»

Critique de tous côtés

L’utilisation par l’Italie des ferries de quarantaine a fait l’objet d’un examen plus approfondi lorsqu’il est apparu que l’attaquant qui avait tué trois personnes à Nice en octobre avait passé deux semaines à bord de l’un de ces navires. Il avait reçu l’ordre de quitter le pays à son débarquement.

Et les critiques du système se sont intensifiées au cours des deux derniers mois. Erasmo Palazzotto, un député du parti de gauche Liberi e Uguali, a lancé une enquête parlementaire sur l’utilisation continue par le gouvernement de navires de quarantaine en octobre.

«Cela aurait pu être accepté dans les premiers jours de l’urgence comme une mesure temporaire pour trouver des zones adéquates sur terre, comme le gouvernement l’avait promis au début», a déclaré Palazzotto. «Mais maintenant, c’est devenu une méthode non viable et discriminatoire, qui ne prend pas en compte le type d’assistance dont les personnes qui ont subi la torture et les voyages en mer ont besoin, qui ne peut être trouvée que sur terre.»

Des plaintes sont également venues de l’autre côté du spectre politique, des politiciens de droite affirmant que les navires ne devraient même pas être nécessaires en premier lieu.

«Depuis le début de la pandémie, les ports auraient dû rester fermés pendant toute la durée de l’urgence», a déclaré Calogero Pisano, représentant en Sicile du parti d’extrême droite Frères d’Italie.

«C’est pourquoi nous avons protesté dans les ports siciliens lors des arrivées estivales. Les accepter à nos frontières représente un danger pour la santé d’un pays qui a déjà tant enduré ces derniers mois », a-t-il ajouté.

Le ministère italien de l’Intérieur n’a pas répondu à une demande de commentaire. Mais les critiques ont également augmenté au sein de la coalition au pouvoir.

Le sénateur Tommaso Nannicini du Parti démocrate de centre-gauche – qui fait partie du gouvernement italien – a appelé en octobre le Premier ministre Giuseppe Conte à mettre fin à cette pratique et a suggéré à l’Italie d’appliquer les mêmes protocoles de quarantaine aux demandeurs d’asile qu’aux demandeurs d’asile. Citoyens italiens.

L’enquête de Palazzotto a finalement conduit à la suspension de la pratique du retrait forcé des migrants des centres d’accueil à terre s’ils sont testés positifs.

Pour les défenseurs des réfugiés, comme Luparello en Sicile, ce n’est pas suffisant. Ils craignent que le gouvernement ne rende le système permanent pour tenter de dissuader les migrants de venir en Italie.

Les nouveaux arrivants – dont le nombre a diminué ces dernières semaines mais n’ont pas complètement cessé, comme le montrent les rapports de nouveaux naufrages dans le détroit de Sicile – doivent toujours être mis en quarantaine sur les navires.

« Nous demandons au gouvernement d’abolir ce système et d’investir à la place dans l’équipement des centres d’accueil sur terre », a déclaré Luparello. «Les gens peuvent et doivent se mettre en quarantaine sur terre, pour que leurs droits en tant qu’êtres humains soient respectés pendant toute la période d’isolement.»