L’accord d’investissement UE-Chine rencontre un problème alors que les États-Unis exercent des pressions

Les chances de la Chine et de l’Union européenne de conclure un accord d’investissement historique avant la fin de l’année semblent diminuer, à mesure que l’opposition grandit, y compris des États-Unis, à tout accord qui ne résout pas le problème du travail forcé.

Les pourparlers entre le chef du commerce de l’UE, Valdis Dombrovskis, et le vice-Premier ministre chinois Liu He, provisoirement prévus mardi matin, ont été reportés, selon une personne informée des négociations. Les ambassadeurs des États membres de l’UE, réunis mardi après-midi, ont également retiré de leur programme une discussion sur l’accord d’investissement UE-Chine.

L’opposition à un accord de la nouvelle administration Biden aux États-Unis a peut-être freiné les pourparlers UE-Chine. Faisant référence à l’accord prévu, Jake Sullivan, le choix du président élu Joe Biden comme conseiller à la sécurité nationale, a exhorté «premières consultations avec nos partenaires européens sur nos préoccupations communes concernant les pratiques économiques de la Chine », dans un tweet avant les pourparlers prévus mardi.

On craint que la conclusion d’un accord sans la contribution des États-Unis ne compromette les efforts de l’UE pour faire équipe avec la nouvelle administration Biden pour confronter la Chine sur tout, des droits de l’homme aux normes technologiques.

Des avertissements viennent également des capitales de l’UE. La Pologne a exhorté l’UE à ne pas précipiter les choses et à coopérer davantage avec Washington.

« Nous avons besoin de plus de consultations et de transparence pour rallier nos alliés transatlantiques. Un bon accord équilibré vaut mieux qu’un accord prématuré », a déclaré Zbigniew Rau, ministre polonais des Affaires étrangères. a écrit dans un tweet mardi soir.

«Un accord pourrait dissuader l’Europe de déployer sa boîte à outils complète de mesures économiques défensives pour lutter contre les pratiques commerciales et d’investissement déloyales de la Chine», a déclaré l’expert UE-Chine Noah Barkin, rédacteur en chef de Rhodium Group. «Cela pourrait rendre la discussion transatlantique sous une nouvelle administration américaine beaucoup plus difficile.»

Cependant, certains responsables de l’UE soutiennent que l’accord Europe-Chine donnerait au bloc le poids politique dont il a besoin pour travailler avec les États-Unis en tant que partenaire égal sur la Chine.

«Si nous parvenons à conclure cet accord, cela placerait les États-Unis et l’UE au même niveau», a déclaré un haut diplomate. «Et puis nous pourrions gérer conjointement la Chine», car «les États-Unis ont un accord avec la Chine et nous ne l’avons pas… nous sommes à la traîne», a déclaré le diplomate.

Les États-Unis ont actuellement un accord commercial dit de phase 1 avec la Chine, qui offre une meilleure protection de la propriété intellectuelle aux entreprises américaines en échange d’un accès accru au marché chinois pour les produits et services financiers américains. Il engage également la Chine à augmenter ses achats de produits et services manufacturiers, énergétiques et agricoles américains d’au moins 200 milliards de dollars sur deux ans.

L’accord global UE-Chine sur l’investissement améliorerait l’accès au marché chinois pour les entreprises européennes, réduirait la discrimination et offrirait plus de protection aux investisseurs. Mais les critiques disent qu’approuver un accord avec un État à parti unique qui sévit contre la démocratie à Hong Kong et incarcérer des centaines de milliers de musulmans ouïghours dans des camps d’internement porterait atteinte à la crédibilité de l’UE en tant que défenseur des droits de l’homme.

Jeudi dernier seulement, les députés ont adopté une résolution condamnant le travail forcé dans la région chinoise du Xinjiang, où les travailleurs de la communauté musulmane ouïghoure sont contraints de fabriquer des produits allant des voitures aux équipements de protection médicale qui sont souvent vendus sur le marché européen.

Les autorités chinoises continuent de rejeter ces allégations. « Le soi-disant travail forcé n’est rien d’autre que de la désinformation concoctée par certaines institutions et personnels américains et occidentaux. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité », a déclaré à POLITICO la semaine dernière un porte-parole de la mission de la Chine auprès de l’UE.

« Pour le moment, Pékin dit seulement qu’il travaillera à la ratification des règles du travail de l’OIT », a déclaré Barkin, se référant aux règlements de l’Organisation internationale du travail. « Cela ne sera probablement pas suffisant pour le Parlement », a-t-il ajouté.

En effet, les groupes socialistes et démocrates et verts au Parlement européen ont déclaré qu’ils ne ratifieraient pas un accord sans engagements contraignants en matière de droits des travailleurs.

«Quelques concessions d’accès au marché pèsent plus que la nécessité de se tenir debout contre les pratiques effroyables de travail forcé en Chine et l’opportunité de s’aligner avec la nouvelle équipe de Biden», a déclaré le député européen vert Reinhard Bütikofer dit de l’affaire la semaine dernière.

Bernd Lange, un social-démocrate allemand qui préside la commission du commerce du Parlement, a déclaré que le fait que la Commission fasse pression pour un accord malgré la détérioration de la situation des droits de l’homme en Chine était «clairement préoccupant».

«La manière dont la question du travail forcé est traitée déterminera le sort de l’accord», Lange tweeté le lundi.

Pékin et Bruxelles ont signalé de bons progrès dans les négociations au cours des derniers jours et espéraient conclure l’accord d’ici la fin de l’année. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré lundi aux ambassadeurs européens que les deux parties devaient bientôt «parvenir à un accord» sur l’accord, qui est en cours depuis sept ans.

« Les deux parties sont en contact permanent afin de résoudre les problèmes en suspens », a déclaré un porte-parole de la Commission, refusant de donner plus de détails sur les prochaines étapes.

Jacopo Barigazzi et Jakob Hanke Vela ont contribué au reportage.

