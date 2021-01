La Belgique vise à vacciner 70 pour cent de la population d’ici la fin de l’été

Soixante-dix pour cent de la population belge pourraient être vaccinés d’ici la fin de l’été, le personnel hospitalier pouvant potentiellement recevoir des coups d’ici fin janvier, a annoncé vendredi un responsable du groupe de travail du gouvernement.

Dirk Ramaekers, chef du groupe de travail sur la vaccination, a déclaré au comité de santé de la Chambre des représentants belge que le personnel de santé et les médecins recevraient le vaccin d’ici fin janvier et février respectivement, suivis des personnes de plus de 65 ans et des patients à risque à partir de mars. Le calendrier remanié signifie que les plus jeunes pourraient recevoir leur injection en juin.

Sur la base des projections actuelles, le pays espère qu’environ 9 millions de Belges seront vaccinés d’ici septembre – à condition que 200 centres de vaccination supplémentaires soient créés d’ici mars et que les vaccins soient autorisés à temps.

Ramaekers et son groupe de travail ont présenté leur stratégie remaniée à la chambre après avoir fait face à des critiques croissantes concernant la lenteur du déploiement. Le plan est toujours une proposition; pour être efficace, il doit être validé par une conférence interministérielle et un comité de concertation avec les ministres nationaux et régionaux le 22 janvier.

Le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke, a salué le plan, affirmant que la vie pourrait redevenir normale d’ici l’été.

Cette accélération a été possible en partie grâce à un engagement plus clair de Pfizer sur ses prochaines livraisons, ainsi qu’au fait que six – au lieu de cinq – doses du vaccin BioNTech / Pfizer peuvent être extraites d’un flacon. L’annonce par la Commission européenne de réserver jusqu’à 300 millions de doses supplémentaires de ce vaccin accélérera également le déploiement.

