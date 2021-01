Un transporteur britannique suspend les livraisons dans l’UE

La succursale britannique de la société de colis DPD a pressé jeudi une pause sur les livraisons routières vers l’UE, y compris l’Irlande, jusqu’à mercredi en raison des retards liés au Brexit.

La société a déclaré qu’une « pause et une révision » étaient devenues nécessaires en raison de nouvelles procédures douanières compliquées, des blocages dans les ports britanniques et des exigences plus strictes pour traverser la Manche.

En vertu des règles post-Brexit, les envois de colis entre le Royaume-Uni et l’UE nécessitent des informations douanières supplémentaires. Mais la société a déclaré que jusqu’à 20% des colis ne contenaient pas les données nécessaires.

«Il est maintenant devenu évident que nous avons un fardeau accru avec les nouveaux processus plus complexes et les données douanières supplémentaires», a déclaré DPD, ajoutant que cela pesait sur les délais d’exécution et les délais de transit.

Les transporteurs de colis basés dans l’UE ont également mis en garde contre les retards et l’augmentation des coûts liés aux livraisons au Royaume-Uni dans le cadre des nouvelles procédures aux frontières.

Bien que les volumes de camions cette semaine aient été bien inférieurs aux chiffres habituels, des groupes industriels ont déclaré que les camions étaient déjà refusés en raison de lacunes dans leurs documents et ont averti que le risque de perturbation augmenterait à mesure que le trafic reviendrait à la normale.

Vendredi, l’agence des douanes irlandaise a temporairement assoupli les règles douanières, notant que de nombreuses entreprises « n’étaient pas aussi préparées qu’elles le pensaient ou sous-estimaient considérablement ce qu’impliquait la préparation au Brexit ».

L’opérateur de ferry DFDS a déclaré qu’environ 60 véhicules par jour sont actuellement confrontés à de « graves retards » ou se voient refuser l’entrée en France, ajoutant que les secteurs des produits alimentaires et agricoles en particulier avaient des problèmes.

DPD UK a déclaré qu’il utiliserait cette pause pour réduire les retards et amener les clients à combler les lacunes en matière de données.

